Il rischio monsone e il piano per salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in

(Di giovedì 5 luglio 2018) È una corsa contro il tempo quella delle squadre di soccorso che sono riuscite a localizzare i 12bloccati con il loro allenatore in unanel nord della Thailandia da quasi due settimane. Ilimminente è quello dell'arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. "La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in precedenza", ha dichiarato Narongsak Osottanakorn, comandante della missione di recupero.Come riporta il Corriere della Sera, c'è un'intera nazione in fibrillazione, che sta impegnando tutti i mezzi a disposizione per consentire il salvataggio dei giovani, anche se il tempo stringe e le difficoltà sono mastodontiche.Domani s'aspettano altre piogge, i contadini intorno lavorano senza sosta per deviare i torrenti il più possibile ...