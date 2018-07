Il regalo per Fabrizio Frizzi | Conti commosso svela il nuovo nome degli studi Dear

L'ultima novità di WhatsApp è un "regalo" per gli amministratori dei gruppi : Più potere agli amministratori: è questa L'ultima novità di WhatsApp, che riguarda le tanto amate quanto talvolta fastidiose conversazioni di gruppo. Dell'ultimo aggiornamento della popolare chat, in via di rilascio globale su Android e iOS, i gestori dei gruppi non potranno che giovare: saranno, di fatto, al di sopra degli altri partecipanti alla conversazione. Potranno addirittura decidere di silenziare alcuni utenti, ...

Volantino Expert 5-22 luglio con in regalo Cuffie e Speaker JBL : Volantino Expert con la promo SENTI CHE Regalo valido dal 5 al 22 luglio 2018 con tanti prodotti in sconto e rate 10 o 20 e Regalo Cuffie e Speaker JBL Expert ti regala le Cuffie e lo Speaker JBL a luglio 2018 Expert continua a lanciare offerte e con l’arrivo della bella stagione ti […]

Italdesign Nissan GT-R 50 - doppio regalo perfetto : Il 2018 è l’anno del cinquantesimo anniversario per la Italdesign di Giorgetto Giugiaro. Una data importante che gli uomini di Moncalieri hanno deciso di festeggiare con un modello celebrativo. Per farlo, durante una svogliata riunione di metà 2017, qualcuno deve essersi chiesto: chi altro compie cinquant’anni proprio quest’anno? Il marchio GT-R, a cui Nissan ha dato sostanza, proprio nel 1968, con la presentazione ...

Expert presenta il suo volantino “Senti che regalo” con cuffie e speaker wireless JBL in regalo : Expert ha da poco presentato il suo nuovo volantino chiamato "Senti che regalo" regalando cuffie e speaker wireless JBL con l'acquisto di diversi smartphone. L'articolo Expert presenta il suo volantino “Senti che regalo” con cuffie e speaker wireless JBL in regalo proviene da TuttoAndroid.

Vodafone - regalo estivo per alcuni clienti : 20 GB di internet al mese per due mesi : Da Iliad in poi, le offerte dei competitor si sono fatte più convenienti, e da realtà come Vodafone sono nati regali più generosi per i propri clienti L'articolo Vodafone, regalo estivo per alcuni clienti: 20 GB di internet al mese per due mesi proviene da TuttoAndroid.

Palinsesti tv : Eleonora Daniele perde il sabato - ma la Rai le fa comunque un bel regalo : I Palinsesti Rai 2018-2019, annunciati ufficialmente da pochi giorni, hanno riservato colpi di scena per molti volti noti in casa...

Disavventura (pazzesca) per due tifosi dell’Argentina! Ci pensa Putin a rimediare - il regalo di Vladimir ai due supporter : La Disavventura dei due tifosi argentini si trasforma in una storia a lieto fine: lo scambio di città fa mancare ai due maldestri supporter l’incontro tra Argentina e Croazia, ma ci pensa Vladimir Putin a porre rimedio alla loro svista Due tifosi argentini hanno vissuto in occasione dei Mondiali di Russia 2018 una Disavventura che li ha fatti mancare al match della loro squadra. Scambiando la città di Novgorod, situata a nord-ovest ...

100 Giga e Lode : ecco il regalo di Vodafone per tutti i maturandi : Vodafone regala 100 GB di traffico Internet a tutti i maturandi che nel 2018 sosterranno l'esame di maturità, ovviamente a patto di avere una SIM Vodafone. L'articolo 100 Giga e Lode: ecco il regalo di Vodafone per tutti i maturandi proviene da TuttoAndroid.

Il regalo degli studenti al bidello dell’istituto : 1500 euro per andare da sua moglie. La reazione dell’uomo è commovente : “Caro Herman, questi soldi sono per conto degli studenti di Bristol, che così ti vogliono ringraziare per tutta l’energia positiva trasmessa durante questi anni”. Inizia così il biglietto che gli universitari di Bristol hanno allegato alla busta regalata a Herman Gordon, storico addetto delle pulizie dell’istituto. I ragazzi gli hanno voluto fare un regalo speciale e hanno raccolto 1500 euro per permettergli di andare in ...

Una statua (dolce) per Messi - il regalo per il compleanno di Leo è una sua riproduzione di… cioccolato! : Ai Mondiali di Russia 2018 Leo Messi è al centro dell’attenzione dei suoi tifosi, per il compleanno un’industria dolciaria gli ha fatto uno strano regalo: una statua di cioccolato a sua immagine e somiglianza Un Messi tutto di cioccolato! Non è uno strano sogno, ma la realtà. Dopo la vera statua a sua immagine e somiglianza, una pasticceria di Altufyevo ha deciso di regalare per il compleanno del campione dell’Argentina ...

Raindrops di Ariana Grande è l’intro di Sweetener in regalo ai fan per il suo compleanno (video) : Raindrops di Ariana Grande è il brano rilasciato in occasione del suo compleanno: la popstar statunitense compie oggi, martedì 26 giugno, 25 anni e per l'occasione ha scelto di fare un regalo a tutti i suoi fan. Attraverso i suoi canali social, la cantante ha rilasciato l'anteprima del nuovo album di inediti Sweetener, nonché intro del progetto atteso sul mercato discografico mondiale il prossimo 17 agosto. L'album è già in pre-order su tutte ...

Mondiali Russia 2018 - emozione Islanda : regalo per il nigeriano Ikeme malato di leucemia : Il Mondiale in Russia sta regalando grande spettacolo ma sono da registrare anche gli episodi che si verificano fuori dal campo. Bel gesto da parte dell’Islanda, i calciatori infatti hanno posato con una maglia speciale prima della sfida contro la Nigeria con il nome di Carl Ikeme, portiere del Wolverhampton, meno di un anno fa è stata diagnosticata una grave forma di leucemia, l’estremo difensore è stato costretto a lasciare i campi ...

Nba draft : Sexton - un regalo per LeBron. La delusione è Porter Jr. : Tanta attesa, poco dramma. La serata più attesa dell'estate cestistica termina senza particolari scossoni. Un paio di scambi interessanti, che però non intaccano i roster; una scelta inaspettatamente ...