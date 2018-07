Il racconto garbato di un eroe suo malgrado

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) L'attentato alla Maratona di Boston del 15 aprile 2013 è diventato materia di film in quel di Hollywood. Dopo l'ottimo Boston - Caccia all'uomo, che ripercorreva in maniera molto efficace la ricerca dei due giovani terroristi ceceni da parte delle forze di sicurezza, arriva, ora, Stronger - Io sono più forte, che racconta lo stesso triste episodio, ma dal punto di vista di uno dei feriti. Una storia, dunque, vera, che offre allo spettatore vari spunti di riflessione. Protagonista è Jeff Bauman che, in quell'occasione, fu fondamentale per disegnare l'identikit di uno degli attentatori, anche se, a causa di quell'atto criminale, gli furono amputate entrambe le gambe sotto al ginocchio.Jeff diventa, così, un, come quei soldati che combattono al fronte e tornano in patria con i segni della guerra. Boston, che aveva partecipato attivamente alla cattura degli attentatori, lo adora ...