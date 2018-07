Il Quarto Stato Su Rai 4 il film di Dennis Ganzel oggi | 5 luglio 2018

IL Quarto STATO/ Su Rai 4 il film con Moritz Bleibtreu (oggi - 5 luglio 2018) : Il QUARTO STATO , il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 5 luglio 2018. Nel cast: Moritz Bleibtreu , Kasia Smutniak, Max Riemelt, alla regia Dennis Ganzel. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 11:36:00 GMT)

1 maggio : “Il Quarto Stato” - il dipinto che è divenuto l’icona dei lavoratori : Il primo maggio è una data fortemente simbolica per milioni di lavoratori. L’arte non è rimasta cieca di fronte alle lotte per ottenere migliori condizioni di lavoro: è così che “Il Quarto Stato” è divenuta una delle opere simbolo di questa giornata.Continua a leggere