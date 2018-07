macitynet

: 'Il primo MacBook Pro con schermo Retina è diventato vintage' di Mauro Notarianni - - Amorne_1979 : 'Il primo MacBook Pro con schermo Retina è diventato vintage' di Mauro Notarianni - - pest_vamonos : Come passa il tempo: il primo MacBook Pro Retina diventa 'Vintage' -

(Di giovedì 5 luglio 2018) In pratica la distinzione trae obsoleti ha senso solo in California e Turchia, mentre in Europa e in tutto il resto del mondo la distinzione è solo virtuale. Di fatto, quindi, i prodotti di ...