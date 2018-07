Il potere assoluto non sarà mai illuminato

Pd - Fiano : “Fico? Ho apprezzato sue parole sui porti ma - come altri del M5s - sottostà al potere assoluto Lega” : “Roberto Fico? Ha fatto sentire in questi giorni il suo dissenso su alcune questioni di principio non indifferenti. Si tratterà di vedere nelle prossime settimane se questo suo dissenso proseguirà oppure no. Io pubblicamente in due occasioni sui social ho espresso apprezzamento per le sue parole”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il deputato Pd, Emanuele Fiano, ribadisce il suo plauso alle dichiarazioni del ...