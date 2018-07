ilfoglio

: RT @ilfoglio_it: Il populismo bancario di Jerry Calà e la circolare di Salvini sui migranti. Di cosa parlare a cena, a cura di @giudefilipp… - giudefilippi : RT @ilfoglio_it: Il populismo bancario di Jerry Calà e la circolare di Salvini sui migranti. Di cosa parlare a cena, a cura di @giudefilipp… - ilfoglio_it : Il populismo bancario di Jerry Calà e la circolare di Salvini sui migranti. Di cosa parlare a cena, a cura di… -

(Di giovedì 5 luglio 2018)è stato un fantastico ragazzo del Pony Express a girare per Milano sulla sua Vespa ("Non son bello ma...Piaccio"), simbolo di chi le provava tutte, coltivando ancora un po' di speranza, per fare qualche soldo da ragazzo negli anni Ottanta e poi provare a fare altro nella vita. Col mito da