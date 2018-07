Il Pd sta con chi ci porta i migranti | Nostri nemici non sono le Ong

Reintroduzione dei voucher : Confagricoltura Asti plaude alla proposta del ministro Centinaio per la regolarizzazione dei lavoratori occasionali : E’ stata accolta con soddisfazione da parte di Confagricoltura Asti la proposta di Reintroduzione dei voucher in agricoltura da parte del ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio. Uno strumento che consente di regolarizzare l’attività agricola adeguandosi al lavoro nei campi. I voucher erano stati introdotti per la prima volta in via sperimentale nel 2008 in occasione del periodo della vendemmia, per le peculiarità dell’offerta di ...

Mondiali Russia 2018 - Tabarez fa pretattica in vista del match con la Francia : “Cavani? Domani saprete” : Il commissario tecnico dell’Uruguay non si sbilancia circa la presenza in campo di Cavani contro la Francia nel primo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018 “Non voglio dire nulla sulla presenza in campo di Cavani, ho già dato abbastanza informazioni“. E’ la secca replica del tecnico della Nazionale uruguaiana, Oscar Washington Tabarez, in relazione alla presenza o meno dell’attaccante del Paris Saint ...

Salvini - stretta su concessioni asilo. E donne incinte e bambini restano in Italia : Dopo l'offensiva contro le partenze dei barconi sulla Libia, conclusasi con la scomparsa delle navi umanitarie dal Mediterraneo, ora tocca ai richiedenti asilo. Una circolare inviata dal ministro dell'...

Wind Smart 5 Easy 15 sta alle calcagna dei clienti Kena Mobile con 15 GB e minuti illimitati a 5 euro : Wind passa finalmente all'attacco dei clienti Kena Mobile trasformando una sua winback in un'offerta che diventa fruibile da chiunque desideri effettuare la portabilità dall'operatore virtuale di TIM. Si tratta di Wind Smart 5 Easy 15, una promozione particolarmente interessante che sarà disponibile da domani, 6 luglio, fino a mercoledì 11. L'articolo Wind Smart 5 Easy 15 sta alle calcagna dei clienti Kena Mobile con 15 GB e minuti illimitati a ...

Il costituzionalista di Roberto Fico contro le circolari del governo gialloverde : Dopo aver affrontato a muso duro i recenti flussi migratori nel Mediterraneo, Matteo Salvini entra nel vivo delle politiche interne sull'immigrazione e lo fa chiedendo ai prefetti e alle commissioni per il diritto d'asilo di cambiare le regole con cui fino a ora hanno lavorato. Con una circolare del

EstaTE 2018 sempre più dal meteo TROPICALE con afa - temporali - nubifragi - GRANDINE : La cronaca, quindi la realtà tangibile dei fatti, rinnova eventi meteo con piogge di intensità monsonica. Ne hanno ampiamente parlato le cronache come l'alluvione lampo nella tranquilla zona di Moena ...

Canada - bimba con paralisi cerebrale salva il fratellino che sta affogando : Lexie Comeau-Jackson, di 9 anni, non può parlare o camminare, ma è riuscita comunque a farsi sentire. Premiata con una targa dalla sua città

Roma - ecco la lista dei 31 convocati per il ritiro a Trigoria : fuori Peres - ci sono 4 Primavera : Eusebio Di Francesco ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro di Trigoria dal 9 al 20 luglio. La stagione 2018-19 della Roma entra quindi nel vivo con i giallorossi che ...

L'economista : sostenere micro e piccole imprese : L'intervento agli Stati generali delle piccole imprese e delle professioni 5 luglio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Roma. stasera il premio Strega brinda con i cocktail : Stasera all’interno della deliziosa cornice del Ninfeo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia saranno svelati gli ingredienti dei cinque cocktail

Chi sta con Rolling Stone nella guerra a Salvini. E chi no : Rolling Stone ha dichiarato guerra a Matteo Salvini. La rivista di musica ha lanciato la campagna #chitaceècomplice per la quale ha arruolato musicisti, attori, scrittori e figure legate allo showbiz e alla tv chiedendo loro di prendere una posizione "per una società aperta, moderna, libera e solidale". Qualcuno, a quanto pare, a sua insaputa. Enrico Mentana, il cui nome compare nell'elenco dei ...

Vitalizi - Senato chiede approfondimenti e parere Consiglio stato : Il Consiglio di Presidenza del Senato dopo aver acquisito gli atti elaborati dalla Camera dei deputati insieme alla relazione documentata del Collegio dei Senatori Questori sulla questione del taglio ...

Lega - l'inchiesta : può salvare i conti ma teme il nuovo superteste : Nell'inchiesta giudiziaria sui fondi della Lega ai tempi di Umberto Bossi e Francesco Belsito , spunta un superteste . Rivela La Stampa che il 13 giugno la Guardia di Finanza ha perquisito la ...