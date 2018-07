Il patto della Guardia Salvini vede Maitig | alla Libia quel che serve per

L’alleanza della speranza può vincere il patto della paura e del potere - Milano insegna : Tante ragazze e ragazzi in una manifestazione infinita, sabato scorso a Milano. A una settimana dalla straordinaria tavolata multietnica, la mia città ha accolto il Gay Pride. Ai lati del corteo tanto calore per associazioni, movimenti e tanti applausi a Beppe Sala. Più di uno gli ha gridato "salvaci tu". Non è difficile capire da chi, da un'onda di destra, da quella Lega che con Salvini e i suoi ministri vorrebbe fare ...

Veneto : Confindustria e sindacati uniti - attuare il patto della Fabbrica (2) : (AdnKronos) - Tra i temi prioritari sui quali concentrare l’attenzione: la promozione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro; l'importanza di avere un sistema di Relazioni Industriali al passo con la "Quarta rivoluzione industriale" (organizzazione del lavoro, sistema di welfare, valoriz

Veneto : Confindustria e sindacati uniti - attuare il patto della Fabbrica (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - ”E’ importante la volontà comune di rilanciare le relazioni industriali nella nostra Regione – ha sottolineato Christian Ferrari, Segretario Cgil Veneto. In una fase di grandi trasformazioni – e di perduranti criticità – le Parti sociali possono e devono svolgere un ruolo

Veneto : Confindustria e sindacati uniti - attuare il patto della Fabbrica (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La sfida della produttività che abbiamo davanti – ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente Confindustria Veneto - non può prescindere da Relazioni Industriali che vedono la massima collaborazione tra rappresentanti dell’impresa e dei sindacati. L’obiettivo infatti è comun

Veneto : Confindustria e sindacati uniti - attuare il patto della Fabbrica : Venezia, 29 giu. (AdnKronos) - Incontro tra Matteo Zoppas (Presidente Confindustria Veneto), affiancato da Maria Raffaella Caprioglio (Delegata alle Relazioni Industriali) e i segretari regionali delle Organizzazioni Sindacali, Christian Ferrari (CGIL Veneto), Gianfranco Refosco (CISL Veneto), e Ger

Indycar - anche le safety car fanno incidenti : il VIDEO del violento impatto della Corvette ZR1 da 755 CV : Prima della partenza della gara un dirigente della General Motors ha effettuato un testacoda di potenza e si è andato a schiantare contro il muretto esterno Le safety car sono quelle potentissime vetture di serie che vengono impiegate durante le corse automobilistiche dopo il verificarsi di un incidente in pista con lo scopo di mantenere la massima sicurezza. Purtroppo però, anche queste vetture possono essere protagoniste di un brutto ...

Debito pubblico - l’impatto della fine del Qe di Draghi sulle aste del Tesoro : Sono magre consolazioni, ma sono pur sempre consolazioni. Mentre le immagini del carosello politico italiano fanno il giro di tutto il mondo, con il sali-e-scendi di vecchi e nuovi...

Acqua e centrali idroelettriche - Scarano denuncia ritardi e politiche a forte impatto ambientale e antieconomiche della giunta Marcovecchio : Allo stesso modo, ritengo opportuno che il Comune di Agnone coinvolga l'opinione pubblica e i Comuni dell'Alto Molise perché si ottenga una soluzione politica con la Regione Molise e/o gli altri enti ...

Contratto di governo - le 5 stelle del Movimento e la linea dura della Lega : il programma finale del patto Di Maio-Salvini : Ci sono le 5 stelle da cui è nato e su cui è cresciuto il Movimento 5 stelle. Ci sono i migranti e la linea dura del Carroccio. Il capitolo Sud è spuntato all’ultimo giro di giostra e dentro c’è scritto che non ci sono misure speciali per il Sud. Non ci sono i diritti. C’è la cultura, poca. Non c’è la legge sull’eutanasia, quella che avrebbe dovuto seguire l’introduzione sul biotestamento. C’è il ...

Il patto della data : fallisce ultimo faccia a faccia Di Maio-Salvini : È passata da poco l'ora di pranzo quando nel palazzo dei gruppi della Camera va in scena il vertice che potrebbe dare una sterzata alla giornata. Si incontrano Luigi Di Maio e Matteo Salvini, alla presenza di Giancarlo Giorgetti. Dura poco meno di mezz'ora. E fallisce. L'ultimo assalto del leader della Lega al no ribadito dal Movimento 5 stelle a qualunque tipo di intesa con Silvio Berlusconi, sbatte contro un muro. Preso atto ...

I costi della retrocessione - l’impatto finanziario sui club di Premier League : I paracadute offerti ai club retrocessi sono percepiti come un vantaggio, ma vanno considerate anche le mancate entrate dai diritti tv per chi scende di categoria. L'articolo I costi della retrocessione, l’impatto finanziario sui club di Premier League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Trapattoni : “Mancini merita la panchina della Nazionale” : Roberto Mancini “è stato un grande campione e come allenatore ha avuto anche delle esperienze internazionali per cui credo che possa veramente far bene” sulla panchina della Nazionale italiana. Lo ha detto Giovanni Trapattoni commentando le notizie che danno Mancini a un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. “È un incarico che gli fa onore ma che merita anche – ha proseguito ...

Lazio - il patto Champions : il messaggio della squadra per le ultime 4 partite [FOTO] : La Lazio sta disputando una stagione strepitosa e ben al di sopra delle aspettative, nonostante l’eliminazione in Europa League la squadra di Simone Inzaghi può considerarsi più che soddisfatta. I biancocelesti sono reduci dal successo contro la Sampdoria ed adesso si prepara per la trasferta contro il Torino, con l’intenzione di mantenere la posizione Champions League. patto per l’Europa dei calciatori della Lazio, la squadra ...