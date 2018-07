Il nuovo dettaglio make-up di Meghan? Blush bronze sulle guance

vanityfair

: Il #DecretoDignità, primo atto collegiale del nuovo esecutivo, rende il quadro delle regole più incerto e imprevedi… - Confindustria : Il #DecretoDignità, primo atto collegiale del nuovo esecutivo, rende il quadro delle regole più incerto e imprevedi… - chiarazonzin : RT @Confindustria: Il #DecretoDignità, primo atto collegiale del nuovo esecutivo, rende il quadro delle regole più incerto e imprevedibile… - ninocusimano : RT @Confindustria: Il #DecretoDignità, primo atto collegiale del nuovo esecutivo, rende il quadro delle regole più incerto e imprevedibile… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) PerMarkle questo è il momento di risplendere. Ha esordito con le spalle shimmer poco tempo fa e ora è passata alle gote. In occasione dell’ultima cerimonia The Queen’s Young Leaders Awards, riconoscimento che premia ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni che si sono distinti per le loro capacità di leader, la neo moglie di Harry ha evidenziato i suoi zigomi turgidi (e ben allenati dalla face gym del suo facialist Nicholas Joss) con un tocco audace di illuminante. LEGGI ANCHEIl segreto degli zigomi di? La ginnastica facciale ( lo dice la sua estetista) E su Twitter si parla già di untrend: The Royal Glow. In particolare sul profiloMarkle Style pare essere partito un «totoscommesse» su quale potrebbe essere il cosmetico scelto dalla reale. Tra i probabili highlighter candidati ci sarebbero infatti il noto Touche Éclat di Yves Saint Laurent e la ...