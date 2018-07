Il Nord al Carroccio | ci avete abbandonato

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - Roberto12241450 : RT @ScipioneRoma: ??#Cassazione, sequestrare ovunque si trovino fondi della #Lega fino a raggiungere la modica cifra di 49 MLN di Euro, quel… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Qualcuno si ricordi del. Perché, al momento, è alquanto arrabbiato (eufemismo) e deluso. Ma, soprattutto, si sente tradito dal movimento che ha sempre cercato di fare da sua interfaccia con Roma e lo Stato e che ha addirittura campato sul suo nome: la Lega, appunto. Tolta la paroladalla denominazione ufficiale - ora si chiama solamente Lega -, sembra pure averla fatta scomparire dalla ragione sociale.Almeno a giudicare dai primi vagiti di questo nuovo governo, che sembra volgere lo sguardo a Meridione piuttosto che a Settentrione, l'intuizione di Salvini di rendere ilun partito nazionale, sondaggi alla mano, è stata vincente. Ma ha creato un paradosso: non c'è mai stato un governo più meridionalista di quello che ha tra i suoi azionisti un partito nato dall'idea di dividere in due l'Italia. E non solo perché al Sud è addirittura dedicato un dicastero ad hoc, ...