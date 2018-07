Il ' naso' che stana i tumori vola a New York

naso elettronico fiuta che aria tira sul posto di lavoro : Maggiore sicurezza sul posto di lavoro grazie al Naso elettronico che monitora la qualità dell’aria in ambienti a rischio come gli impianti di verniciatura: il dispositivo elettronico indossabile, brevettato dal Politecnico di Milano, invia segnali di allerta quando i contaminanti superano il livello di guardia, permettendo all’operatore di indossare adeguati sistemi di protezione o di allontanarsi in caso di pericolo per la ...

Perché ci scaccoliamo il naso - soprattutto in auto - ? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

Stadio della Roma - come spiegare agli elettori che gliel’hanno fatta sotto il naso? : Allo scadere dei termini di presentazione per le osservazioni al progetto dello Stadio della Roma (12 giugno) e a meno di 24 ore dell’annuncio della sindaca Virginia Raggi, che twittava «Lo Stadio a Tor di Valle è sempre più vicino, non perdiamo tempo”, è arrivata la notizia dei sedici indagati e dei nove arresti, tra politici e imprenditori (tra i quali Luca Parnasi e il presidente di Acea e consulente del M5s Luca Lanzalone) ...

Fana vs Meli : “Italiani con anello al naso? Ce l’hanno anche i giornalisti che scrivevano di un milione di posti di lavoro” : Scontro acceso a Coffee Break (La7) tra Marta Fana, ricercatrice in Economia, e la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli. Casus belli: le parole della firma del Corriere (“Gli italiani hanno l’anello al naso”). Fana osserva: “L’anello al naso ce l’hanno anche tutti quei giornalisti che ci hanno raccontato che c’era una ripresa economica e che c’erano un milione di posti di lavoro in più. Stiamo attenti quando facciamo ...

Rompe il naso alla nonna 81enne che gli chiedeva di abbassare la musica : arrestato : In manette nel Milanese un 31enne con precedenti: già allontanato da casa nel 2013 era stato riaccolto dalla madre, e aveva ricominciato a tormentare le due...

Papa Francesco rivoluziona la vita delle suore di clausura : la decisione che farà storcere il naso a qualcuno in Vaticano : Grazie alla tecnologia anche le suore che hanno scelto la via della clausura potranno sapere ciò che avviene nel resto del mondo, pur restando nei loro eremi della devozione. Il Vaticano ha ...

Chloe Ferry : con il fidanzato Sam Gowland ha distrutto i troll che commentano il suo intervento al naso : Couple goal The post Chloe Ferry: con il fidanzato Sam Gowland ha distrutto i troll che commentano il suo intervento al naso appeared first on News Mtv Italia.

Rompe il naso al prof che lo rimprovera : Un insegnante di una scuola superiore di Avellino è stato colpito con un pugno al volto da uno studente che aveva appena rimproverato perché impegnato in manovre pericolose con il suo scooter nel ...

Nel naso anche batteri buoni - ma cure sbagliate li mettono KO : A fare il punto sul presente e il futuro sulla scienza che si occupa della salute del nostro naso è la nona edizione della Singapore Allergy and Rhinology Conference , SARC, che ha chiuso oggi i ...