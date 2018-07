Il mosaico dei lottatori riemerso nelle acque di Baia

romadailynews

(Di giovedì 5 luglio 2018) Riemersa in questi giornidi, grazie al lavoro di un’equipe di restauratori, un grandiosoa tessere bianche e nere con interessanti e inedite figure di. Dopo la rimozione dei sedimenti, i due mosaici oggetto di intervento, sono stati sottoposti a restauro e conservazione in situ. Per l’attuale direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei Paolo Giulierini: “sommersa incanta per la sua ricchezza e per il suo stato di conservazione. Le scoperte che poi affiorano nel tempo, restituendo tessere di storia, impreziosiscono l’intero patrimonio flegreo, rendendolo uno dei percorsi di visita più suggestivi al mondo” dice Paolo Giulierini, attuale direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei. “Stiamo lavorando per presentare un piano strategico per la tutela e la valorizzazione dei Campi Flegrei, che riguarderà anche il Parco ...