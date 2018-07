Il ministro dell’Economia Giovanni Tria | “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse si

Il viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia : “Flat tax per le imprese già ad agosto - poi per i cittadini” : La flat tax si farà per gradi: si inizierà, già ad agosto, con le piccole e medie imprese, proseguendo poi con le più grandi e infine con le persone. Ad annunciarlo è il viceministro dell'Economia Massimo Garavaglia. "La flat tax è nel programma ed entro la legislatura si farà, ma per gradi", assicura l'esponente della Lega.Continua a leggere

Governo M5s-Lega ultime notizie/ Il viceministro dell’Economia - Garavaglia : “Flat tax forse già ad agosto” : Governo M5s-Lega ultime notizie, prime grane per l'esecutivo: dal caso Stadio della Roma alla tensione con la Francia sul tema immigrazione, Salvini chiaro "chiudiamo i porti"(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:34:00 GMT)

Cosa pensa il ministro dell’Economia : Giovanni Tria dato la sua prima intervista, che è stata notata per delle idee un po' diverse da quelle di Lega e M5S The post Cosa pensa il ministro dell’Economia appeared first on Il Post.

Il ministro dell’Economia Tria : «Non è in discussione l’uscita dall’euro»|English version : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Il ministro dell’Economia Tria : «Non è in discussione l’uscita dall’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Il ministro dell’Economia Tria : «Impegno del governo sull’euro. E il debito calerà» : Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

Il ministro dell’Economia Tria : economia italiana forte - ora meno deficit - più investimenti : Il ministro dell’economia : «La posizione del governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone non i risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

GIOVANNI TRIA - CHI È IL NUOVO ministro DELL’ECONOMIA/ Dopo giuramento : “squadra Governo ottima” : GIOVANNI TRIA, chi è il NUOVO MINISTRO dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel Governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Chi è Giovanni Tria - il nuovo ministro dell’Economia : All'euro non dice né sì né no, il "reddito di cittadinanza" non lo convince, ma gli piace la flat tax e dice che bisognerebbe aumentare l'IVA The post Chi è Giovanni Tria, il nuovo ministro dell’Economia appeared first on Il Post.

Giovanni Tria - chi è il nuovo ministro dell’Economia/ Mulè : “Lo hanno scelto perché è il migliore” : Giovanni Tria, chi è il nuovo Ministro dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:03:00 GMT)

GIOVANNI TRIA - CHI È IL NUOVO ministro DELL’ECONOMIA/ Paolo Savona “consulente” nei rapporti tra Italia e Ue? : GIOVANNI TRIA, chi è il NUOVO MINISTRO dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 12:42:00 GMT)

Chi è Giovanni Tria - il nuovo ministro dell’Economia : (Foto: formiche.net) Sciolto il nodo Savona è nato, dopo 88 giorni di attesa e grandi manovre, il governo M5S-Lega. Giuseppe Conte ha ricevuto ieri sera al Quirinale l’incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella nuova lista dei ministri l’economista, al centro delle polemiche degli ultimi giorni per le sue posizioni critiche nei confronti dell’euro, è stato spostato agli Affari europei, mentre ...

Chi è Giovanni Tria - il nuovo ministro dell’Economia del governo M5s-Lega : Giovanni Tria, docente di Economia politica all'università Tor Vergata di Roma, è stato scelto come ministro dell'Economia nel governo formato da M5s e Lega e guidato da Giuseppe Conte. In parte scettico sull'Euro, ma non favorevole all'uscita dell'Italia dalla moneta unica, è un sostenitore della flat tax, meno propenso invece all'attuazione del reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Chi è Giovanni Tria - ministro dell’Economia «in pectore» : Critico nei confronti dell’euro ma europeista. Favorevole alla flat tax da finanziarie anche con l’aumento dell’Iva ma scettico sul reddito di citttadinza. Sono alcuni dei tratti di...