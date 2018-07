Il ministro dell' ambiente Costa a Viggiano per ' il decalogo contro gli incendi'

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia : “Sono incinta e farò vaccinare mio figlio” : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha rivelato di essere incinta e ha dichiarato che farà vaccinare il proprio figlio. Nel corso della conferenza stampa al ministero, Grillo ha inoltre annunciato che verrà modificata la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale e che per il prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare un'autocertificazione a scuola.Continua a leggere

Artisti contro Salvini - da Emma Marrone a Elisa e Tommaso Paradiso le popstar schierate contro il ministro dell’Interno : A poco più di un mese dall'insediamento del nuovo, cosiddetto, "governo del cambiamento", arriva il primo manifesto firmato da una serie di Artisti contro Salvini. Il Ministro dell'Interno, con le sue politiche su accoglienza e gestione dei flussi migratori, ma anche con i suoi annunci e le sue prese di posizione su questioni di politica interna, ha indignato tutti quanti non si riconoscono nei metodi da tolleranza zero con porti chiusi alle ...

Reddito di cittadinanza e flat tax. Il ministro dell'economia Tria : "Devono andare di pari passo" : Lo ha dichiarato il ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria, in un'intervista a Bloomberg. "Di pari passo" Le due misure "devono procedere di pari passo, in quanto necessarie a cambiare ...

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse si faranno insieme” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passi e si faranno dunque insieme: "Devono andare di pari passo, in quanto sono misure necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica. Una maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo e tale percorso ci richiederà di agire sulla composizione delle entrate e ...

Giovanni Tria - il ministro dell'Economia tappa la bocca ai grillini spendaccioni : E per essere sicuro che nessuno sgarri, il ministro dell' Economia ha deciso di imbrigliare i punti del programma più rischiosi sotto il profilo della finanza pubblica in tre task force: una si ...

Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo - Antonio Tajani - sul dibattito sul futuro dell'Europa con il Primo ministro polacco ... : Il Parlamento vuole mantenere una forte politica europea di coesione, sostenuta da un bilancio adeguato, finanziato anche con risorse proprie. Ora ci aspettiamo che la Polonia mostri la sua ...

Saviano contro Salvini : "ministro della malavita querelami pure"/ 'Dissenso' dello scrittore "Lega come Putin" : Saviano contro Salvini su migranti e fondi Lega: 'Ministro della malavita querelami pure, sei come Putin'. Lo scrittore: 'Lega come la Russia'.

“Salvini sulle onde del mare” : lettera aperta degli scrittori al ministro dell’interno : Pubblichiamo integralmente la lettera di due scrittori e antropologi, Matteo Meschiari e Andrea Staid, che hanno inviato una lettera aperta al Ministro dell'interno Matteo Salvini: "La sua tattica apolitica è perfettamente realizzata nei casi dell’Aquarius e della proposta di schedatura dei Rom. Due uscite picaresche, come le altre che certamente verranno, in grado di creare non tanto un clima di odio e di tensione, ma di assuefazione e ...

Diem25 - a Massa il movimento dell'ex-ministro greco Varoufakis : Infatti un'altra Europa - ha concluso - un'altra Italia e un'altra città sono possibili solo con un di più di politica e di partecipazione, dal basso e con le persone".

Pier Carlo Padoan - la pazzesca gufata dell'ex ministro sul governo : Inizia così, con una gufata atomica, l'intervista che l' ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ha concesso oggi a Repubblica . L'unico baluardo, di fronte a una Italia in mano a lega e M5S, è ...

Il ministro dell’Interno della Germania ha minacciato di dimettersi : Horst Seehofer chiede politiche più dure sui migranti ad Angela Merkel, mettendo in difficoltà il suo governo The post Il ministro dell’Interno della Germania ha minacciato di dimettersi appeared first on Il Post.