Il ministro della Salute | «Sono incinta | vaccinerò mio figlio»

Il ministro della Salute Giulia Grillo annuncia : “Sono incinta e farò vaccinare mio figlio” : Il ministro della Salute Giulia Grillo ha rivelato di essere incinta e ha dichiarato che farà vaccinare il proprio figlio. Nel corso della conferenza stampa al ministero, Grillo ha inoltre annunciato che verrà modificata la legge Lorenzin sull'obbligo vaccinale e che per il prossimo anno scolastico sarà sufficiente presentare un'autocertificazione a scuola.Continua a leggere

Saviano contro Salvini : "ministro della malavita querelami pure"/ 'Dissenso' dello scrittore "Lega come Putin" : Saviano contro Salvini su migranti e fondi Lega: 'Ministro della malavita querelami pure, sei come Putin'. Lo scrittore: 'Lega come la Russia'.

Il ministro dell’Interno della Germania ha minacciato di dimettersi : Horst Seehofer chiede politiche più dure sui migranti ad Angela Merkel, mettendo in difficoltà il suo governo The post Il ministro dell’Interno della Germania ha minacciato di dimettersi appeared first on Il Post.

Minacce al parroco anti-camorra : ?la telefonata del ministro della Giustizia : «Ho ricevuto questa mattina la telefonata del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Un colloquio che avvicina le Istituzioni alla vita reale del Paese, sopratutto che riconosce il prezioso...

Giulia Grillo - ho conosciuto il ministro della Salute e abbiamo parlato di medicina integrata : Nel 2015 partecipai ad un Convegno organizzato presso la Camera dei Deputati centrato su alimentazione, Salute e ambiente. Mi diverte condividere l’aneddoto di come ci arrivai: ero stata invitata tramite una mail alla quale inizialmente non risposi, credendo impossibile che la Camera dei Deputati mi inviasse un invito e quindi spostando la mail nello spam. All’ennesima sollecitazione, mi convinsi che mi stessero effettivamente invitando alla ...

Matteo Salvini : "Ho ricevuto oltre 50 minacce di morte. ministro della malavita Saviano lo dica a qualcun altro" : "Nessun Ministro è stato diffamato come me, mi sono arrivate oltre 50 minacce di morte". Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e Ministro dell'Interno, a Radio Capital. "Ministro della malavita Saviano può dirlo a qualcun altro. A me la mafia fa schifo e voglio togliergli fino all'ultima mutanda". Sulla scorta al giornalista, il Ministro precisa: "Non sono io che decido. Chi di competenza valuterà".Quanto al vertice Ue, ...

Giustizia - l’Anm incontra il ministro Bonafede : “D’accordo su riforma della prescrizione. Stop dopo il primo grado” : La prescrizione bloccata dopo la sentenza di primo grado. E la nuova riforma delle intercettazioni prima rinviata e poi riscritta. Sono le due misure che il nuovo ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha confermato di volere varare al più presto incontrando una delegazione dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha spiegato Francesco Minisci, il presidente del sindacato delle toghe, alla fine del colloquio con il guardasigilli. ...

‘Matteo Salvini - il ministro della paura’ - come il leader della Lega ha conquistato gli italiani : Matteo Salvini vende la paura al mercato della politica. E’ una merce richiestissima e lui la offre a buon mercato. La paura dell’altro, la paura dello straniero, la paura del ladro, la paura di restare senza lavoro, la paura di impoverirci. La paura del futuro. Quando Marco Lillo, che dirige la collana di Paper First, la casa editrice del Fatto Quotidiano, mi propose il lavoro che oggi è il volume disponibile sia in libreria che in ...

OLOCAUSTO - LA POLONIA FA DIETROFRONT SULLA LEGGE/ Il ministro israeliano Yoav Gallant : "Negazione della Shoah" : Varsavia ci ripensa e cambia già la LEGGE sull'OLOCAUSTO: il premier Morawiecki ha annunciato il DIETROFRONT sul provvedimento che puniva chi accusava la POLONIA di complicità col nazismo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 18:44:00 GMT)

Il Vaticano aspetta il nuovo ‘ministro’ della Comunicazione. E se fosse una donna? : Papa Francesco sta procedendo rapidamente a fare le nomine chiave del prosieguo del suo pontificato. A monsignor Nunzio Galantino è stata affidata la presidenza dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, lasciando così vacante il ruolo di segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Francesco ha poi nominato anche 14 nuovi cardinali, 11 dei quali elettori in un eventuale conclave, e tra essi Giovanni Angelo Becciu ...