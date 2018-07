Il millennial e lo chef stellato | storia di una cena la prima

vanityfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ore 19 loClaudio Sadler apre le porte del suo ristorante, Sadler Milano. Atmosfera elegante, due camerieri all’ingresso, tutto curato nei minimi dettagli. Loche abbiamo scelto sfata ogni luogo comune e una lunga serie di preconcetti che rischiano di allontanare i giovani da alcuni ristoranti: loè ironico, accogliente, estremamente preparato, meticoloso e con una passione per il suo lavoro impressa nell’anima. La passione per la cucina arriva dalla mamma mantovana, ci racconta. Si può definire un perfetto colpo di fulmine tra un giovane alla ricerca della sua strada e i tanto amati cappelletti. Ma la «chicca» in esclusiva è che l’unico carboidrato a cui non rinuncerebbe mai, in realtà, è la pizza (come dargli torto!). Invece la nostra verità, che scopriamo subito, è che se un «under trenta» ha l’occasione dire in un ristorante, non può più ...