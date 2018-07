Il manifesto dei vip contro Matteo Salvini | c' è anche Fabio Fazio | la vergogna sbarca in

Il manifesto politico di Carlo Calenda - si riparte da 5 idee contro la "minaccia mortale" dei sovranismi : Un "Fronte Repubblicano", un'alleanza contro i sovranismi, cinque idee da cui ripartire e la convinzione che "si può fare: L'Italia è più forte di chi la vuole debole!". Carlo Calenda sceglie il Foglio per presentare il suo manifesto politico. Non nomina il Pd, a cui è iscritto, non nomina mai partiti, guarda "oltre il Pd" per un fronte che contrasti la "minaccia mortale" dei sovranismi.La premessa è che oggi ...