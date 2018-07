Il lavoro nei giorni festivi non è un obbligo | lo dice il tribunale

Parlamento lumaca - nei primi 100 giorni solo 52 ore di lavoro : ROMA La fatidica campanella dovrebbe suonare il 9 agosto. E pare che il presidente della Camera, Roberto Fico, sia intenzionato a chiudere Montecitorio soltanto per un paio di settimane. Una cosa,...

Morti sul lavoro - Inail : “Nel 2017 minimo storico ma nei primi cinque mesi del 2018 vittime in aumento del 3 - 7%” : Gli incidenti mortali sul lavoro lo scorso anno sono diminuiti, toccando il minimo storico dal 1951. Nel 2017 le vittime accertate sono state infatti 617, in calo del 2,8% rispetto al 2016 e del 25% rispetto al 2012. Ma il dato sui primi cinque mesi del 2018 è in controtendenza: da gennaio a maggio, si legge nel rapporto Inail presentato mercoledì 27 giugno alla Camera, sono state fatte 389 denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale, 14 ...

Si ferisce sul lavoro nei boschi a Robilante : grave 59enne : Incidente sul lavoro, nel primo pomeriggio di lunedì 25 giugno, in un bosco a Robilante. Un uomo è rimasto gravemente ferito, si tratta di M.G. di 59 anni trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo ...

Consigliere regionale si dimette (rinunciando a 8mila euro al mese) : "Torno al mio lavoro nei campi" : Ha deciso di lasciare la poltrona di Consigliere regionale (e quindi di rinunciare allo stipendio da 8mila euro al mese) per tornare a fare a tempi pieno l'imprenditore agricolo. Meglio l'iris e la...

Negozi - «stop aperture nei giorni festivi» Di Maio apre nuovo fronte sul lavoro : Il vice premier: rivedere la liberalizzazione voluta da Monti? «Certo». L’ipotesi di tornare alla chiusura di domenica con deroghe decise a livello locale. Il sostegno di sindacati e piccoli commercianti. No da consumatori e grande distribuzione

lavoro minorile - 108 mln di bambini nei campi : ... gli sforzi per eliminare il Lavoro minorile in agricoltura devono fare i conti con sfide persistenti, a causa della povertà rurale e della concentrazione del Lavoro minorile nell'economia informale ...

Laurea - lavoro e soddisfazione degli studenti : 12% di laureati in corso in più sulla media nazionale - il ritratto della Bicocca nei dati AlmaLaurea : 1/4 ...

lavoro : 212 morti bianche nei primi 3 mesi dell'anno : Il numero degli incidenti mortali ha ripreso a crescere. Ai dati ufficiali dell'Inail bisogna aggiungere quelli sconosciuti che riguardano i lavoratori non iscritti alla previdenza, precari, in nero, ...

Rossi : "La sinistra è finita nei titoli di coda : ora il nuovo partito del lavoro" : "La sinistra è finita nei titoli di coda. Subito il "partito del lavoro", oltre il Pd e oltre Leu. Intanto, si sappia, i lavoratori discutono della legge Fornero". Lo afferma il presidente della Regione...

Lilt Piacenza - al via la nuova campagna di alimentazione e salute nei luoghi di lavoro : ... , Dott.ssa Maragna Irene , Biologa Nutrizionista, , Dott.ssa Negrati Mara , Medico Specialista in Scienza dell'alimentazione, , Dott.ssa Zavaroni Donatella , Medico Specialista in Scienza dell'...

Com’è cambiato il lavoro in Italia e come cambierà ancora nei prossimi 10 anni : Nuovi e vecchi mestieri, nuovi e vecchi contratti, tecnologia, automazione, competenze. Sono i cambiamenti che hanno attraversato il mondo del lavoro negli ultimi 10 anni e che probabilmente caratterizzeranno i prossimi dieci. Una disamina completa è impossibile, ma si può tentare di porre l'attenzione su alcuni elementi, concentrandoci sul nostro Paese. Eccoli...

'lavoro nei festivi - ma solo se è utile' : Claudio Chiarle, segretario Fim Torino e Canavese: 'Sciopero della spesa. Siamo sindacalisti, cittadini e consumatori'

lavoro nero nei cantieri - multe per 33mila euro a due imprenditori : Siena, 28 aprile 2018 - Costa caro l'impiego di manodopera clandestina in un cantiere: i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siena , impegnati in controlli a tappeto contro il Lavoro nero ...