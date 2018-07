Il kit di sopravvivenza estremo per uomini senza cucina

gqitalia

Quello che il designer Yu Li ha realizzato per l'annuale esposizione dei migliori lavori degli studenti del Royal College of Art di Londra è infatti una geniale valigetta che contiene tutto il necessario per chi si trova improvvisamente sprovvisto di cucina. O per chi in casa preferisce fare spazio per scarpiere e postazioni hi-tech, a discapito di piastre, forni e dispense per le vettovaglie. Questo curioso set portatile, battezzato Assembly, custodisce al suo interno una piastra a induzione portatile, una pentola, una padella, un piatto, una scodella e un vassoio, insieme con un kit base di posate per una persona.