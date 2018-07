Il governo di Salvini Gaffe della cronista ​E il ministro reagisce così

governo : Salvini al top della classifica fiducia - Di Maio al quinto posto con Savona : ...3, seguito da Giulia Bongiorno, Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con 45,8, e il Ministro dell'Economia Giovanni Tria con 43,8. Al quinto e sesto posto, quasi pari merito,...

Matteo Salvini è il leader più amato del governo - Luigi Di Maio si piazza al sesto posto : Secondo un recente sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri in collaborazione con l'agenzia di comunicazione di impresa Klaus Davi and company, gli esponenti di governo della Lega avrebbero un gradimento molto alto. Matteo Salvini è il leader più amato, segue Giancarlo Giorgetti. Luigi Di Maio figura al sesto posto.Continua a leggere

Il manifesto di Boeri non piace al governo. Ma il presidente si salva (per ora) dal pressing di Salvini grazie a Di Maio e ai vitalizi : Dopo la relazione che ha demolito programmi e ambizioni del governo gialloverde c'è solo un punto di contatto, seppure debole, che permetterà a Tito Boeri di evitare il licenziamento anticipato dalla presidenza dell'Inps: il taglio dei vitalizi e delle pensioni d'oro. È su questo tema, caro ai 5 Stelle e che Di Maio vuole incassare il prima possibile, che si regge la poltrona precaria di Boeri, messa a dura prova da un nuovo ...

Cassazione : «Sequestrare i conti della Lega - ovunque» Salvini : «Sentenza politica» Ma il governo non vacilla : Le motivazioni del sì al ricorso dei pm per recuperare i 49 milioni. Il vicepremier: «Vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria, quei soldi non ci sono»

Fassino - profezia su Salvini : "30 anni al governo? Vediamo se ha i voti"/ Video - su Grillo-Appendino disse... : Fassino, profezia su Salvini: "30 anni al Governo? Vediamo se ha i voti". Video, l'esponente del Partito Democratico ci ricasca: il precedente con Beppe Grillo(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:03:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Migranti - il 71% approva la linea-Salvini : porti chiusi - governo Conte cresce al 62% : SONDAGGI Elettorali POLITICI, le ultime notizie e intenzioni di voto: Lega-M5s fanno sparire l'opposizione. Tiene il Pd al 20%, sprofonda Berlusconi con Forza Italia all'8,9%(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:10:00 GMT)

governo : standing ovation per Salvini a Pontida. Dissonanze tra i giallo-verdi : Dopo la standing ovation per Salvini a Pontida in occasione del suo discorso nella giornata di ieri non sono tardate a palesarsi forti perplessità provenienti dalle altre forze politiche in merito ai ...

Sondaggio - l'incoronazione definitiva di Matteo Salvini. Le cifre sul governo - un ministro umilia Di Maio : A un mese dall'inizio del governo Lega-M5s, il primo bilancio dal punto di vista dei sondaggi riserva un cocente umiliazione per il ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio . Nella classifica ...

Salvini : "Al governo per 30 anni" : Ha ringraziato Bossi "che mi ha dato il coraggio e le idee per cominciare a fare politica" e concluso l'intervento con un rosario in mano, dicendo che "è stato confezionato da una donna sfruttata, da ...

Pontida e Vertice Ue - la sistematica irrisione del governo che rafforza Salvini : Che al governo giallo-verde sarebbe stato imputato tutto ed il contrario di tutto era già abbastanza chiaro da prima che nascesse. Già nel brevissimo arco temporale del passaggio tra la fiducia al Senato e alla Camera all’ allora neonato governo guidato dal “signor nessuno“, di cui veniva sottolineato esclusivamente lo “stile sartoriale” e la supposta totale sudditanza ai due dante causa Di Maio e Salvini, si ...

Salvini : ?faremo più deficit - al governo per 30 anni. E cita Adriano Olivetti : «Se per far stare meglio la nostra gente bisognerà ignorare uno zero virgola imposto da Bruxelles, ebbene, per me quello zero virgola vale meno di zero». Europa, migranti, Fornero,...

Tensione nel governo per le Ong - Fico contro Salvini : “Aprire i porti” | Ministro Interno : “Sua opinione” : Tensione nel governo per le Ong, Fico contro Salvini: “Aprire i porti” | Ministro Interno: “Sua opinione” Tensione nel governo per le Ong, Fico contro Salvini: “Aprire i porti” | Ministro Interno: “Sua opinione” Continua a leggere L'articolo Tensione nel governo per le Ong, Fico contro Salvini: “Aprire i porti” | Ministro Interno: “Sua opinione” proviene da NewsGo.

Salvini a Pontida ribadisce la linea dura del governo : i porti resteranno chiusi : Spero che stiate arrivando, qui c'è già un mondo e un tempo stupendo. C'è una marea di gente, nuovi sindaci. Ieri notte ragazzi che ballavano e si divertivano insieme dalla Sicilia, Calabria, Veneto, ...

governo - Salvini superstar. Ma la sorpresa è Tria : Non compare Di Maio, ma il ministro dell'Economia Tria, con il 50% di fiducia. Probabilmente anche tra i fautori di questo Governo prevalgono due anime, quella più populista e quella più razionale, ...