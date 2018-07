Il girotondo dell' Espresso fuori tempo massimo

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) Infilare nel giro di poche pagine un reportage dalle periferie romane firmato da Gianni Cuperlo e una paginata di Laura Boldrini sul "Big Bang progressista", un tandem potenzialmente micidiale, è una scelta editoriale azzardata ma coraggiosa. D'altronde per il lettore a cui punta L', cioè sinistra-non-renziana-tendenzaSaviano ossessionata dal neofascismo leghista, il menù può risultare pure gradito. Con la sinistra in crisi di identità, lo storico settimanale del gruppo, per non sbagliare, si rifugia nei fondamentali: la minaccia razzista, l'umanità migrante che la destra fa morire in mare, i ricchi che affamano i poveri, la mafia che fa affari con la destra, la Lega che deve restituire i soldi, Saviano e le Ong che salvano i naufraghi, l'eterno (e soporifero) dibattito su cosa deve fare e dove deve andare la sinistra con l'eccitante sfida tra Zingaretti e Calenda. Il ...