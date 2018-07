Il futuro di Assassin’s Creed | diversi periodi storici nello stesso gioco next-gen

optimaitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018) Undella serie di Assassin'sche presenta più timeline storiche. Tutto questo è probabile con l'introduzione di console e tecnologie di nuova generazione, parliamo di PS5 e Xbox Scarlet, per ora solo nome in codice.Secondo Lionel Raynaud di Ubisoft, uncon un certo numero di diverse linee temporali storiche che il giocatore può attraversare sarebbe possibile. Tutto si sta sviluppando verso i servizi live e aggiornamenti dei giochi post lancio. Giochi come Far Cry o Watch Dogs potrebbero svolgersi in più città e paesi, secondo Raynaud."Saremmo in grado in questo modo di avere, ad esempio in Assassin's, e utilizzare l'Animus per viaggiare da uno all'altro, tutto senza soluzione di continuità", ha detto sul blog di Ubisoft. Insomma unlegato alla serie di Assassin'sma persistente, che viene aggiornato di anno in ...