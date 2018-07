Il duetto di Jovanotti e Ghali in Cara Italia al Forum di Assago | video dalla festa di

optimaitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018) Ildiè arrivato nel corso dell'ultimo concerto nei palazzetti.aldi(Milano) ha chiuso il tour mercoledì 4 luglio 2018 con una grandeche ha accolto una guest star d'eccezione:, giovane rapperno, ha cantatoincon, brano jingle dello spot Vodafone e sigla di Love Dilemma (programma di Real Time), da tempo in cima nelle classichene.In più occasioniha espresso apprezzamenti nei confronti del giovane rapper tanto da invitarlo più volte nei backstage dei suoi concerti in giro per l’. Perè stato un grande onore potersi esibire per la prima volta sul palco di un suo beniamino: “Per me è un idolo, una grandissima fonte di ispirazione per tutti”, ha dichiarato.Come precedentemente annunciato dain un post su Instagram, in queste 2 ultime date ...