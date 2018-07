Il Comune di San Salvo contrattacca | doppio ricorso in Consiglio di Stato per gli orari

Il Cinema America torna a San Cosimato - una festa per duemila : pace tra i ragazzi e il Comune : In piazza, ad accogliere i suoi ragazzi, c'erano proprio tutti. C'erano le mamme dell'area giochi intitolata al piccolo Claudio, l'angioletto di Ponte Mazzini, il piccolo gettato nel fiume dal papà. C'...

ROVIGO - POSITIVO VIRUS WEST NILE/ 59enne contagiato a Polesana : il Comune deve intensificare gli zanzaricidi : ROVIGO, POSITIVO VIRUS WEST NILE: un 59enne contagiato a Polesana. Il VIRUS del Nilo occidentale torna a preoccupare anche se il paziente versa in condizioni da considerarsi discrete.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:40:00 GMT)

Bagarre Summer : dopo lo scontro tra Comune e D'Alessandro - i pareri della città e della politica : Per carità, ben vengano spettacoli, del genere e di questo te ne siamo grati, ma devono essere programmati nel rispetto delle normative, delle istituzioni e dei cittadini ». « La tua grande ...

Monza : la patronale di San Giovanni resta senza fiera - la risposta del Comune : I social monzesi si interrogano dalla mattina di domenica , primi messaggi intorno alle 9.30, : dove sono le bancarelle di San Giovanni? Non ci sono. La risposta del Comune. Ma dove sono le bancarelle?...

Chimici e Fisici sono ora professionisti sanitari ed hanno una casa Comune : Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della Legge 3/2018, firmato il 23 maggio da Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute della passata legislatura, in Italia l’Ordine dei Chimici è diventato Ordine dei Chimici e dei Fisici. Un Albo professionale unico per due categoria di professionisti finora percepiti molto differenti tra loro. Il nuovo Ordine sarà annoverato tra le professioni sanitarie. Ordine unico per Chimici e ...

Albenga - scontro tra auto e furgoncino del Comune : un ferito all'ospedale Santa Corona : Si è verificato questa mattina un incidente in via dell'Agricoltura ad Albenga. Lo scontro è avvenuto tra una macchina ed un furgoncino del comune. Sul posto immediato intervento dei soccorritori che ...

Castellammare - Quisisana - via del libera del Comune per l'installazione dell'elettrodotto : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Stop agli straordinari dei vigili urbani, non saranno ai seggi elettorali Castellammare - Dopo la Circum anche la Funivia aperta fino a tarda sera Meta -...

Salerno - nove arresti per appalti truccati : anche sindaco del Comune di San Mauro del Cilento : I carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania (Salerno) hanno arrestato nove persone: tra loro il sindaco del comune di San Mauro Cilento – piccolo comune dell’area cilentana, di 890 abitanti – Carlo Pisacane, due assessori comunali, due consiglieri, il segretario comunale, i responsabili dell’ufficio tecnico e dell’ufficio di Ragioneria e l’amministratore di una ditta di smaltimento rifiuti. Si trovano tutti ai ...

Governo - Comune di Parma : "Inaudito togliere tassa di soggiorno. Non sanno come si fa turismo" : Il no della Capitale della Cultura 2020 e città Gastronomia Unesco: "Pensare di eliminarla è raccapricciante, vuol dire non conoscere per nulla le politiche...

'Servono 1200 euro per tua figlia'. Anziana raggirata di fronte al Comune di San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO Cinquantenne, capelli brizzolati, e senza alcuna inflessione dialettale. E' la descrizione fatta ai carabinieri da una donna di 80 anni che, questa mattina, è stata raggirata ...

San Paolo di Napoli - De Luca contro il Comune/ “Sono dei cialtroni - i 25 milioni di euro non erano dovuti” : San Paolo di Napoli, De Luca contro il Comune: “Sono dei cialtroni, i 25 milioni di euro non erano dovuti”. Il Presidente della Regione si scaglia contro il Comune di Napoli(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:58:00 GMT)

Venti milioni per lo stadio San Paolo - è scontro tra Regione e Comune : 'Cialtroni a Palazzo San Giacomo' : 'I 20 milioni della Regione per ristrutturare lo stadio San Paolo sarebbero un atto dovuto? Perché? Possibile che ogni volta che aprono bocca devono fare i cialtroni?'. Lo ha detto il presidente della ...

