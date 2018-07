Il cerotto che ti fa smettere di sudare troppo

gqitalia

(Di giovedì 5 luglio 2018) La sudorazione ha un ruolo fondamentale per il benessere del nostro organismo: le ghiandole che la controllano, espellendo acqua calda, ci aiutano a mantenere il più possibile costante la temperatura corporea, anche in presenza di picchi di calore. Ma, allo stesso tempo, questo processo può trasformarsi in un serio problema fisico e sociale, soprattutto quando degenera in iperidrosi. Qualche soluzione? Le iniezioni di botulino, per esempio, che vanno a bloccare temporaneamente l’attività delle ghiandole. Ma la Food and Drug Administration statunitense ha appena dato il via libera a un nuovo prodotto decisamente meno invasivo: il Qbrexza, ovvero uno speciale bendaggio che libera progressivamente a livello endocutaneo una speciale sostanza, il glicopirronio bromuro. E che in questo modo va a contrastare la sudorazione eccessiva. Nei due test clinici condotti prima dell’approvazione, il ...