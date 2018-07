Il 25 e il 26 luglio ci sarà un nuovo sciopero degli aerei di Ryanair

INTO THE STORM/ Su Italia 1 il film con Richard Armitage e Sarah Wayne Callies (oggi - 5 luglio 2018) : INTO the STORM, il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 5 luglio 2018. Nel cast: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies e Jeremy Sumpter, alla regia Steven Quale. Il dettaglio della trama. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 10:51:00 GMT)

Le partite del Mondiale non ci saranno il 4 e 5 luglio - ecco le trasmissioni Mediaset che andranno in onda : Terminati gli ottavi di finali del campionato del mondo di russia 2018 ecco che la competizione si ferma per 2 giorni per poi riprendere venerdì 6 luglio 2018 con il primo quarto di finale Francia vs Uruguay. Mediaset, però, non si ferma con la programmazione TV e garantirà comunque alcune trasmissioni che forniranno le ultimissime dai ritiri delle squadre qualificatesi alla fase successiva, quella dei quarti di finale appunto. I quarti di ...

Stipendi e compensi in contanti : dal 1° luglio saranno vietati : La Legge di bilancio 2018, all'articolo 1, comma 910 e seguenti, prevede l'introduzione, a decorrere dal 1° luglio prossimo, del divieto di pagare Stipendi e compensi in contanti per tutti i datori di lavoro e per tutti i committenti. saranno, pertanto, obbligati a corrispondere Stipendi e/o compensi dovuti mediante una banca o un ufficio postale. Quali sono gli strumenti di pagamento tracciabili ammessi Per i datori di lavoro e i committenti ...

Rosewood 2 ci sarà? Il finale della prima stagione lascerà posto ai nuovi episodi dal 10 luglio : Rosewood 2 ci sarà? La risposta è affermativa e, secondo la strana programmazione Rai, non ci sarà bisogno di aspettare poi molto per vedere i nuovi episodi. Secondo la guida tv della seconda rete già martedì prossimo, 10 luglio, l'appuntamento è fissato con "Segreti e confraternite" e "Assassini silenziosi", i primi due episodi di Rosewood 2. Il gran finale della prima stagione andrà in onda oggi, 3 luglio, su Rai2 a partire dalle 21.50. ...

Tra il 16 e il 17 luglio ci sarà il Prime Day - la giornata di sconti straordinari di Amazon : Tra due lunedì, dalle ore 12 e per 36 ore, moltissimi prodotti saranno in promozione per gli abbonati Prime The post Tra il 16 e il 17 luglio ci sarà il Prime Day, la giornata di sconti straordinari di Amazon appeared first on Il Post.

TUTTO PUO' SUCCEDERE 3/ Anticipazioni e diretta terza puntata : Sara e Francesco si baciano (2 luglio) : Continua a cavalcare l'onda del successo la nuova stagione di TUTTO può SUCCEDERE che torna in onda questa sera con un nuovo doppio episodio, cosa succederà alla famiglia Ferraro?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:55:00 GMT)

Un Posto al Sole : anticipazioni 2 – 6 luglio 2018. Nel cast anche la star di «Vivere» Sara Ricci : Sara Ricci Per gli amanti delle soap made in Italy il suo volto è rimasto inevitabilmente legato al personaggio di Adriana Gherardi, l’amata protagonista di Vivere, ma per Sara Ricci è arrivato il momento di rimettersi in gioco con un nuova soap. Da alcune puntate l’attrice romana è, infatti, entrata a far parte del cast di Un Posto al Sole, dove interpreta il ruolo di Adele Picardi, madre di Susanna (Agnese Lorenzini). Per la Ricci, che negli ...

Tutto può succedere 3/ Anticipazioni terza puntata 2 luglio : l'incontro di Sara e Francesco... : Continua a cavalcare l'onda del successo la nuova stagione di Tutto può succedere che torna in onda questa sera con un nuovo doppio episodio, cosa succederà alla famiglia Ferraro?(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 10:32:00 GMT)

Milan - Commisso si ritira?/ Rottura con Yonghong Li - ma il giorno decisivo sarà il 6 luglio : Milan, Commisso si ritira? Rottura con Yonghong Li, ma il giorno decisivo sarà il 6 luglio: resta complicata la situazione della società rossonera, anche verso il ricorso al Tas(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 09:45:00 GMT)

Indagine Coldiretti Umbria - da luglio il caro bollette : gli aumenti e chi sarà più penalizzato : 'L'aumento delle tariffe energetiche pesa sui conti delle famiglie ma anche sui costi delle imprese e rende più onerosa la produzione'. È quanto afferma Coldiretti Umbria nel commentare gli aumenti di ...

Le verità nascoste/ Anticipazioni 13 luglio e 29 giugno 2018 : Paula e Sara in crisi - cosa faranno? : Le verità nascoste, Anticipazioni del 13 luglio e 29 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Le bugie raccontate da Paula e Sara dovrebbero avere fine, le due Saranno in grande difficoltà.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 22:54:00 GMT)

Stipendi e compensi in contanti : dal 1° luglio saranno vietati : La Legge di bilancio 2018, all'articolo 1, comma 910 e seguenti, prevede l'introduzione, a decorrere dal 1° luglio prossimo, del divieto di pagare Stipendi e compensi in contanti per tutti i datori di lavoro e per tutti i committenti. saranno, pertanto, obbligati a corrispondere Stipendi e/o compensi dovuti mediante una banca o un ufficio postale. Quali sono gli strumenti di pagamento tracciabili ammessi Per i datori di lavoro e i committenti ...

Ci sarà uno sciopero dei voli il prossimo 20 luglio : voli a rischio il prossimo 20 luglio per uno sciopero di 24 ore dei controllori di volo. Le 13 sigle sindacali degli uomini radar hanno aderito in massa e ci saranno quindi notevoli disagi per chi ...

La Cdp gira la maxi-cedola al Tesoro. Il cambio al vertice sarà il 13 luglio : La Cassa Depositi & Prestiti stacca una maxi-cedola da 1,1 miliardi di euro , dai 986,9 milioni dello scorso anno, al Tesoro , primo socio della Cassa all'82,7%, e rinvia la partita delle nomine al 13 ...