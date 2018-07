I tagli del Viminale all' accoglienza e la bocciatura del copyright Le notizie del

Juventus-Cristiano Ronaldo - ci siamo : i dettagli dell’accordo - presentazione - cifre e… villa : Juventus-Cristiano Ronaldo, adesso ci siamo veramente, il colpo del secolo sta per essere chiuso. Ecco il punto della situazione di una trattativa in via di definizione. Nelle serata di ieri l’ultimo disperato tentativo da parte del Real Madrid di convincere il portoghese a rimanere in Spagna, sul piatto la stessa cifra offerta dalla Juventus, 30 milioni di euro. No definitivo, CR7 ha deciso (e comunicato ufficialmente) di voler ...

Ci sono due dettagli nella foto ufficiale del Real Madrid che fanno sognare i tifosi della Juve : C'è un'assenza illustre nella foto pubblicata dal Real Madrid sul proprio profilo Twitter per promuovere la nuova maglia della stagione 2018/19. E' quella di Cristiano Ronaldo, che non compare nell'immagine in cui invece spiccano le altre stelle dei 'blancos', da Sergio Ramos a Benzema passando per Marcelo e Asensio. Indizio che non fa che aumentare le voci di un possibile clamoroso addio di CR7 alla 'Casablanca' con destinazione ...

DANIELE BATtagliA/ A caccia della hit dell'estate con Ilary Blasi e Rudy Zerbi (Wind Summer Festival 2018) : DANIELE BATTAGLIA, insieme a Ilary Blasi e Rydy Zerbi, conduce il Wind Summer Festival. La prima puntata in onda questa sera, giovedì 5 luglio, su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 13:19:00 GMT)

Uomini e Donne/ Francesca del taglia ed Eugenio Colombo pronti per il bis (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, altro che crisi: pronti ad un'estate bollente. I consigli dell'ex tronista(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:46:00 GMT)

Tria : reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in un'intervista a Bloomberg. "Una maggiore crescita economica - spiega il ministro - deve venire dalla graduale attuazione del programma ...

Tria : "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo" : Il ministro dell'Economia: "La nostra discontinuità con i governi non riguarderà il livello del deficit, ma piuttosto il mix di politiche"

Tria : reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo : Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in un'intervista a Bloomberg . "Una maggiore crescita economica - spiega il ministro - deve venire dalla graduale attuazione del programma ...

Giovanni Tria : "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse vanno di pari passo" : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista a Bloomberg nella quale ha parlato di reddito di cittadinanza, taglio delle tasse, deficit ed euro. Per quanto riguarda i primi due punti fondamentali del contratto di governo tra Lega e MoVimento 5 Stelle, Tria ha detto che il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse devono "andare di pari passo" perché sono misure "necessarie per cambiare il sistema e sostenere la ...

Tria : "Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse andranno di pari passo" : "Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno "di pari passo" perché "sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica". Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, infatti, in un'intervista a Bloomberg riferendosi alla legge finanziaria del 2019, sostiene che la "maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del ...

Il ministro dell’Economia Giovanni Tria : “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse si faranno insieme” : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha dichiarato che reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passi e si faranno dunque insieme: "Devono andare di pari passo, in quanto sono misure necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica. Una maggiore crescita economica deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo e tale percorso ci richiederà di agire sulla composizione delle entrate e ...

Tria : «Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse andranno di pari passo» : ... ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. «Una maggiore crescita economica - spiega il titolare di Via XX Settembre - deve venire dalla graduale attuazione ...

Tria : reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo : Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno 'di pari passo' perché 'sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica'. Lo afferma il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. 'Una maggiore crescita economica - spiega - deve venire dalla graduale attuazione del programma di governo'. Per Tria questo 'richiede di agire sia ...

Governo - il ministro Tria : “Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno di pari passo” : Il reddito di cittadinanza e il taglio delle tasse procederanno “di pari passo” perché “sono necessari a cambiare il sistema e supportare la crescita economica”. Lo afferma il ministro dell’Economia Giovanni Tria in un’intervista a Bloomberg. “Una maggiore crescita economica – spiega – deve venire dalla graduale attuazione del programma di Governo”. Per Tria questo “richiede di agire sia ...

Tria : "Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse di pari passo" : MILANO - Reddito di cittadinanza e taglio delle tasse procederanno insieme. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. 'Devono andare di pari passo, in quanto sono' misure 'necessarie per cambiare il sistema e sostenere la crescita economica'. 'Una maggiore crescita ...