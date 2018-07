huffingtonpost

: La mamma di Elena, morta per una buca: Se non le aggiustano, lo faremo noi - Corriere : La mamma di Elena, morta per una buca: Se non le aggiustano, lo faremo noi - HuffPostItalia : 'I romani lottano con me, colorano le buche'. L'appello della mamma di Elena è stato ascoltato - giorgita_ : RT @HuffPostItalia: 'I romani lottano con me, colorano le buche'. L'appello della mamma di Elena è stato ascoltato -

(Di giovedì 5 luglio 2018) L'diAubry non è rimasto inascoltato. Graziella Viviano, madreragazza morta in un incidente stradale sulle strade di Roma, ha chiesto a tutti i cittadini di impegnarsi in prima persona per evitare nuovi incidenti: armarsi di bomboletta spray e colorare lesulla strada, così da diventare una sorta di segnale di pericolo per automobilisti e motociclisti. E così è stato: in decine hanno colorato le strade di giallo. Non solo, il Comune ha riparato la strada segnalata.Si legge sul Corrieresera:"Amore mio, noi non dobbiamo permettere che muoiano altre persone.aiutami. Il sistema c'è e funziona . Basta evidenziarle con una semplice bomboletta di vernice gialla": l'su Facebook di Graziella non è rimasta inascoltato a lungo. Il belloRete è che il messaggio si è diffuso ...