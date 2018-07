I mondiali senza l'Italia e tre storie sul calcio da leggere : Ci sono ventuno capitoli, uno per ogni edizione della Coppa del mondo. Più uno, dedicato ai "senza Mondiale". Ci sono ventuno storie che raccontano una competizione che a noi sembra scontata, ma che ...

Risultati mondiali 2018/ Diretta gol live score : Cafeteros e Leoni - primo tempo senza acuti (ottavi di finale) : Risultati Mondiali 2018: Diretta gol live score delle due partite degli ottavi di finale. La Svezia elimina la Svizzera con un'autorete di Akanji, grande attesa per Colombia Inghilterra(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:38:00 GMT)

mondiali 2018 - Grillo contro i telecronisti Mediaset : “Basta - voglio un partita senza di voi” : “Ma perché bisogna vedere delle partite del Mondiale con due che ci parlano sopra, che dicono cose che posso vedere io. Fatemi sentire l’audio, fatemi sentire le parole che dicono in campo, ci sono delle tecnologie che fanno sentire il bisbiglio del guardalinee, di quegli sugli spalti, in tribuna o in panchina. Fatemi partecipare, io sento sempre questi due, uno dopo l’altro…basta, andate in sciopero fateci guardare una ...

mondiali 2018 - l’infortunio di Cavani è piuttosto serio. Quasi certa l’assenza in Uruguay-Francia : L’entusiasmo per la qualificazione ai quarti di finale si è un po’ affievolito in casa Uruguay. I primi accertamenti svolti da Edinson Cavani, infortunatosi nel match vinto contro il Portogallo (doppietta del Matador), non portano buone notizie. Per l’attaccante, che attende il risultato dell’ecografia, si dovrebbe trattare di rottura fibrillare del gemello della gamba destra. Una diagnosi che renderebbe impossibile la presenza ...

mondiali Russia 2018 – La Spagna si gioca tutto - ma senza Iniesta : contro la Russia - Hierro preferisce la quantità : Dopo aver stentato nella fase a gironi, la Spagna non può più sbagliare: nella delicata gara degli ottavi contro la Russia, il ct Hierro preferisce la quantità di Koke e Asensio alla fantasia di Iniesta Un pareggio contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, una vittoria complicatissima contro l’Iran ed un altro pareggio arrivato a pochi secondi dalla fine contro il Marocco. Un girone in cui Spagna avrebbe dovuto giocarsela solo con ...

mondiali 2018 Russia - Messi e Ronaldo eliminati : nel club senza Coppa del Mondo con altri 10 fenomeni : La storia ha invece detto doppia eliminazione, e i due più grandi al Mondo finiscono di diritto in un club pieno di fuoriclasse, ma con un enorme vuoto nella bacheca personale TABELLONE MONDIALE, ...

Scommesse mondiali - l'Italia impazzisce anche senza gli azzurri : Tutti pazzi per la Coppa. Non solo per vedere le partite del campionato mondiale di calcio in Russia. Ma soprattutto per scommetterci su: questa del 2018 è la prima Coppa del Mondo live betting, nella quale, sia per la moltiplicazione dei siti di Scommesse, sia per la facilità con qui si può puntare in tempo reale, la febbre del gioco è esplosa. Basta uno smartphone. anche per questo chi pensava che l'eliminazione dell'Italia dalla fase finale ...

mondiali 2018 Russia - come sarebbero gli ottavi di finale senza VAR : stesse squadre - accoppiamenti diversi : Eppure, andando ad analizzare gli episodi discussi singolarmente, si scopre che nessuno di questi ha avuto una reale importanza e influenza nell'economia del Mondiale. Se infatti non avessero ...

Tv : ascolti - senza mondiali Rai1 torna a vincere con “ora o mai più” : Nel giorno di pausa dei Mondiali di calcio, Rai1 si riprende la leadership della prima serata del venerdì con la finale di ‘Ora o Mai Più’, vista da 3.355.000 telespettatori e il 20.6% di share. Al secondo posto, su Canale 5, ‘Le Verità Nascoste’ con 1.689.000 telespettatori e il 9.1% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per ‘Captain America: The Winter Soldier’ con 1.233.000 telespettatori con il 6.9% ...

Gli italiani amano i mondiali. Anche senza gli Azzurri - incollati alla tv per "gufare" Germania e Francia : Prima ancora di iniziare, i Mondiali di Russia 2018 sono entrati nella storia. Pagine di una storia che noi italiani ricorderemo con un certo rammarico. La mancata qualificazione degli Azzurri brucia ancora. Qualcuno non sta guardando le partite per protesta, altri guferanno i cugini d'oltralpe, ma i più – Anche senza i nostri campioni in campo – stanno cedendo al fascino irresistibile dei Mondiali, che si confermano uno degli ...

mondiali Russia 2018 - il Giappone passa per il fair play - ma senza fair play : Giappone passa- Una regola che premia il Giappone e condanna il Senegal. passa il Giappone per il fair play, una decisione che ha fatto storcere il naso a parecchie persone. Due cartellini gialli in meno bastano per far volare il Giappone agli ottavi di finale. fair play senza fair play Carta canta: il Giappone passa […] L'articolo Mondiali Russia 2018, il Giappone passa per il fair play, ma senza fair play proviene da Serie A News Calcio ...

mondiali 2018 Russia - Germania eliminata : la Bild rimane 'senza parole' come quattro anni fa : Dove non c'erano parole per descrive però una straordinaria impresa di una squadra che poi sarebbe diventata campione del mondo. Reazione comprensibile allora, come quella arrivata anche sugli altri ...

mondiali 2018 / Matrioska – L’effetto Corea del Sud senza bisogno nemmeno di Byron Moreno : Stavolta non c’era nemmeno Byron Moreno. La Corea del Sud ha fatto tutto da sola. E non le serviva a niente. Vincere due a zero. Segnare due volte oltre il novantesimo. Irridere i campioni del mondo. Prendersi beffa dei tedeschi. Quando al 96esimo Son Heung-Min ha insaccato il secondo gol, con Neuer fermo al chiosco delle bibite a ordinare birra e hot dog (c’era fila, capita), si è messo pure a ridacchiare. Proprio come quei compagni delle medie ...

mondiali DI CALCIO 2018/ Senza l'Italia è più bello e si fanno più soldi : chiedete a Mediaset : Nonostante l'asSenza della Nazionale italiana, le reti Mediaset fanno boom di audience e raccolta pubblicitaria. Grazie a un aforisma di Galielo Galilei, come spiega MAESTRO YODA