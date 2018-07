I giudici sconfiggono Di Maio I rider non sono subordinati

ilgiornale

(Di giovedì 5 luglio 2018) Egiziano, ventiquattro anni, studente-lavoratore: uno delle migliaia di, i fattorini a domicilio che il vicepremier Luigi Diha eletto a categoria-simbolo dello sfruttamento postcapitalista, annunciando un decreto per costringere le aziende ad assumerli in blocco. Il giovanemilanese non ha aspettato il decreto per provare a conquistare il posto fisso: ha fatto causa alla sua azienda, la spagnola Glovo, uno dei colossi mondiali del settore, che in Italia con i suoi oltre duemilacinquecento(anzi "glover") copre udici città consegnando non solo pizze e sushi ma anche merci e documenti. Ed è stato sconfitto: il giudice del lavoro gli ha dato torto, con una sentenza che irrompe nel dibattito politico e sindacale sulle tutele da riconoscere ai lavoratori della "new economy".La sentenza è stata depositata ieri, e le motivazioni verranno rese note solo tra due mesi. Ma ...