I conti degli allenatori | da Allegri a Spalletti | dove investono i tecnici italiani

Incendi : la costa occidentale degli USA continua a bruciare - migliaia di evacuati : continuano a divampare gli Incendi sulla costa occidentale degli Stati Uniti: migliaia di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case. Secondo il centro nazionale di monitoraggio, sono oltre 60 gli Incendi in atto nel Paese e gran parte di essi sono concentrati lungo la west coast. Nello Utah sono state ordinate altre evacuazioni a causa di un Incendio che si è esteso per 160 km quadrati: evacuate centinaia di case a sudest di ...

Saldi - Federconsumatori : il 39 - 6% delle famiglie approfitterà degli sconti : Teleborsa, - E' ufficialmente partita la stagione , estiva, dei Saldi. Un appuntamento che, in tempi migliori, molti cittadini aspettavano con ansia. Oggi, invece, le promozioni avvengono in un clima ...

L’intelligence degli Usa : la Corea del Nord continua ad “arricchire” uranio : Lo riporta la Nbc: Nonostante lo storico accordo fra Kim Jong-un e Trump, la corsa agli armamenti nucleari sarebbe ancora in corso

Ombrello o ombrellone? Pazza estate : ecco l’annuncio degli esperti. Stravolgimenti continui : cosa ci aspetta : estate: sole, spiagge, relax e tanta voglia di mare. Vero? Sì, peccato che quest’anno il maltempo non accenna a placarsi e l’estate 2018 resta ancora ostaggio della pioggia “a catinelle”. Lo annunciano gli esperti del sito ilmeteo.it., secondo nel corso della prossima settimana i protagonisti saranno ancora i temporali. Per la giornata di domenica, secondo gli esperti meteo, si affacceranno temporali a tratti intensi sui ...

Biathlon - il direttore tecnico degli azzurri spiega : “squadre rinnovate per continuare a vincere” : Curtaz: “Squadre di Biathlon rinnovate per continuare la tradizione vincente degli ultimi anni” Le due medaglie olimpiche conquistate a PyeongChang 2018 i bronzi di Dominik Windisch nella sprint maschile e della staffetta mista con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch hanno concluso un quadriennio ricco di soddisfazione per la squadra italiana, che ha archiviato la conquista della Coppa del mondo ...

Wall Street continua sulla scia degli acquisti : Teleborsa, - La Borsa di New York inizia la seduta sui livelli della giornata di ieri 22 maggio, riportando variazioni superiori alla parità. Mercati USA che beneficiano della tregua sul fronte ...

Il ritorno degli Avion Travel 'Così raccontiamo il nostro Privé ' - Musica - Spettacoli : Con un nuovo album di canzoni intitolato Privé , in uscita oggi, venerdì 18 maggio, tornano gli Avion Travel. Erano quindici anni che la band vincitrice del Festival di Sanremo nel 2000 con Sentimento ...

Reggio Calabria - svuotavano conti correnti e libretti postali degli anziani : arrestate 29 persone - 2 sono ex direttori banca : I Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone, accusate di far parte di due distinti gruppi criminali ...

Francia - continua la crescita degli occupati non agricoli : Teleborsa, - In crescita ma sotto le attese gli occupati del settore privato non agricolo in Francia. Nel 1° trimestre, l'occupazione ha riportato una salita dello 0,3% rispetto al +0,4% del trimestre ...

Migranti - continua il calo degli sbarchi : -78% rispetto al 2017 : Prosegue a maggio il crollo degli sbarchi di Migranti: nei primi 11 giorni del mese ne sono arrivati 481 contro i 7.877 dello stesso periodo del 2017 , -94%, . Più in generale, dall'1 gennaio ad oggi ...

Il 31% degli italiani vuole il voto subito. La Lega continua a crescere e il cdx tocca quota 39% : Il 31% degli italiani vorrebbe un ritorno immediato al voto, il 21% propende invece per un governo M5S-Lega senza Berlusconi e solo l'8% gradirebbe un esecutivo M5S-Pd. In questo contesto di stallo, la Lega continua a crescere e spinge la coalizione del centrodestra al 39%.

Nel suo ultimo trimestre Tesla ha superato le aspettative degli analisti - ma continua a perdere molto denaro : Tesla, l'azienda statunitense di Elon Musk che produce automobili elettriche, ha superato le aspettative degli analisti finanziari nel suo ultimo trimestre. La società ha prodotto ricavi per 3,41 miliardi di dollari e ha fatto registrare perdite per 710 milioni di