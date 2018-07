I capelli dal volume XXL alla «Barbarella» di Kaia Gerber

L’educazione civica spiegata a partire dal panino di un bimbo dai capelli rossi : di Giovanni Vetritto Anni fa fui invitato a spiegare cosa sia una Costituzione in una terza elementare. Cercai di prepararmi su cosa sia questa escogitazione giuridica, chi l’abbia pensata, in che epoca, con che finalità. Ma lo sforzo si infrangeva sull’inadeguatezza dei programmi (la scuola elementare arriva alla caduta dell’Impero romano); sul tramonto dei concetti di funzione e regola; sull’ignoranza di valori politici minimi, quando un ...

Mondiali 2018 Russia - Puyol cacciato dalla tv iraniana : colpa dei capelli troppo lunghi : Ieri calciatore, oggi commentatore in tv. Da sempre e per sempre leggenda. Carles Puyol: una vita, due squadre: il Barcellona e la Nazionale spagnola. Più quel taglio di capelli che lo ha reso un'...

La studentessa fornisce le generalità ma la polizia non le crede : presa per i capelli e trascinata fuori dall’auto : Samantha Luna, una studentessa 20enne della California, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video in cui si vede un’agente di polizia trascinarla brutalmente fuori dall’auto. L’auto su cui viaggia con degli amici viene bloccata dalla polizia (probabilmente perché uno dei giovani ha messo la testa fuori dal tettuccio). Non eravamo ubriachi, non stavamo facendo male a nessuno” racconta su Facebook. La polizia ...

Chemioterapia : ‘cuffia’ contro la perdita di capelli all’Ospedale di Budrio (Bologna) : Prevenire la perdita di capelli per chi si sottopone a Chemioterapia. E’ una nuova opportunità offerta dall’Ospedale di Budrio (Bologna), rivolta alle persone in trattamento chemioterapico presso l’ambulatorio di Oncologia Territoriale. A renderla possibile è stato il signor Lilliano Tracchi, che ha donato all’Azienda Usl di Bologna uno strumento, chiamato ‘scalp cooler’, in grado di ridurre uno degli effetti ...

Federer biondo a Stoccarda - il retroscena firmato dal parrucchiere : “vuole coprire i capelli bianchi” : Roger Federer si è presentato con i capelli tendenti al biondo all’ATP di Stoccarda: il segreto dietro il nuovo colore lo svela il suo parrucchiere Sarà che non lo vedevamo da un po’, vista la pausa nella stagione sul rosso, sarà che forse il sole avrà giocato un bruttos cherzo, ma vi siete accorti anche voi che Roger Federer, a Stoccarda, aveva i capelli tendenti al biondo? Le foto lo confermano, non era solo una sensazione, Roger si è ...

Bella Hadid - dal taglio medio a capelli chilometrici : Come si fa in un istante a mostrarsi diverse? Passando da lunghe onde a capelli rasati a zero. Facile. C’è chi, invece, la svolta la fa al contrario e dal corto passa al lungo nel giro di poche ore. L’ultima star capace di mostrare una tale prodezza è stata Bella Hadid, la top model ventenne che a un evento Dior a Tribeca, New York, si è fatta vedere con lunghissimi capelli ondulati, le arrivavano in vita e tutto per merito di un ...

Federica Panicucci - dalla Hunziker capelli corti e retroscena su Mattino 5 : Vuoi scommettere?, Federica Panicucci mostra i capelli corti: ma è una parrucca! Ospite a Vuoi scommettere?, Federica Panicucci si diverte con Michelle Hunziker e i suoi ospiti. La padrona di casa invita la conduttrice di Mattino 5 ad indossare una parrucca e lei lo fa. Il risultato? Forse è la primissima volta che la presentatrice […] L'articolo Federica Panicucci, dalla Hunziker capelli corti e retroscena su Mattino 5 proviene da Gossip ...

Arriva lo spray che protegge i capelli dallo smog - ed elimina gli odori - : Benvenute nell'era dello skincare 2.0, dove la scienza si mette al servizio della cosmetica. In un mondo che cambia e si evolve alla velocità della luce anche creme&co. devono tenere il passo e, ...

capelli BIANCHI - MALATTIA AUTOIMMUNE?/ Infezioni alla base del processo - la cura dalle staminali? : CAPELLI BIANCHI, MALATTIA AUTOIMMUNE? Uno studio americano, su Plos Biology, dimostra come alcune Infezioni siano alla base dell'arrivo precoce del cambiamento di colore dei CAPELLI.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 21:36:00 GMT)

Genetica : nuovo strumento svela il colore di occhi - capelli e pelle dalle tracce di Dna : Una nuova arma in mano alla polizia scientifica, in grado di svelare il colore di occhi, capelli e pelle di uno sconosciuto a partire da un campione di Dna. Un team internazionale, guidato da scienziati dell’Iupui (Indiana University-Purdue University Indanapolis, Usa) e dell’Erasmus MC University Medical Centre di Rotterdam (Paesi Bassi), ha sviluppato questo nuovo strumento in grado di prevedere con precisione nuove informazioni ...