Golf - i big Usa allo Scottish Open : ANSA, - ROMA, 05 LUG - allo Scottish Open , 12-15 luglio, , quinto evento stagionale delle Rolex Series European Tour, per preparare il terzo major dell'anno. I big americani sono pronti ad approdare ...

Zucchero a Venezia - Piazza San Marco chiusa il 3 e il 4 luglio : info utili e ultimi biglietti : Zucchero a Venezia si esibirà in Piazza San Marco per due concerti attesi rispettivamente martedì 3 luglio e mercoledì 4 luglio. Sono attesi 7.000 spettatori paganti a serata e l'alto numero di fan previsto rende necessaria la chiusura temporanea della Piazza a partire dal tardo pomeriggio dei due giorni degli eventi. "Faremo né più né meno quello che si è già fatto in passato, con il rispetto del protocollo di sicurezza". Il comandante della ...

Tour de France 2018 - si usa la griglia di partenza del ciclocross. Rivoluzione per la 17^ tappa in montagna : big isolati senza i gregari? : Sabato 7 luglio scatterà il Tour de France 2018, quest’anno caratterizzato da un percorso molto variegato che prevede tanta salita, una tappa con il pavé attorno a Roubaix, due cronometro (una individuale e una a squadre), alcune frazioni mosse e con possibili sorprese. Non ci sarà davvero un attimo di tregua e i ciclisti dovranno sempre stare attenti se vorranno rimanere in corsa per la conquista della maglia gialla. Questa edizione della ...

Semaforo verde dalla Fed : big del credito Usa superano stress test : In uno scenario particolarmente avverso quest'anno peggiore di tutte le simulazioni precedenti per tenere conto dell'economia forte le banche subirebbero perdite per 578 miliardi di dollari nell'arco ...

Le big bank USA superano a pieni voti gli stress test : Teleborsa, - Le big bank statunitensi superano a pieni voti i nuovi stress test promossi dalla Federal Reserve. La Banca Centrale americana ha concluso infatti che le 35 maggiori banche del Paese ...

Ivana Trump e la lotta contro l’obesità negli Usa : “L’unica debolezza di Donald era il big Mac” : l’obesità è un’emergenza in America, e lo sta diventando anche in Italia. Perciò Ivana Trump, prima moglie del presidente degli Stati Uniti, ha deciso di allearsi con il nutrizionista italiano Gianluca Mech allo scopo di combatterla. Lo faranno promuovendo negli Usa la «Italiano Diet», che in sostanza consente di perdere peso senza rinunciare al gu...

Il capo degli ultrà della Juve a processo a Milano - l'accusa : "Minacce per avere i biglietti per lo stadio" : Il reato è tentata estorsione. Loris Grancini rinviato a giudizio assieme ad altri due. La vittima sarebbe il titolare di una società che si occupa di eventi sportivi

Salta il concerto di Bjork a Roma - lei si scusa : “Torneremo al più presto”; info rimborso biglietti : Salta all'ultimo momento il concerto di Bjork a Roma, alle Terme di Caracalla. La cantante si sarebbe dovuta esibire nella serata di ieri, 13 giugno, ma all'ultimo istante l'evento è stato cancellato per motivi di sicurezza. La pioggia non ha reso sicuro il palco e l'esibizione di Bjork a Roma sarebbe stata troppo rischiosa. La cantante è apparsa sul palco per scusarsi con il pubblico presente ma non ha potuto cantare neanche uno dei pezzi ...

Usa - restituisce al cliente distratto il biglietto della lotteria da un milione di dollari : Usa, restituisce al cliente distratto il biglietto della lotteria da un milione di dollari Il vincitore aveva dimenticato in negozio il tagliando fortunato, ma, grazie alla descrizione del commesso, il titolare lo ha rintracciato Continua a leggere L'articolo Usa, restituisce al cliente distratto il biglietto della lotteria da un milione di dollari proviene da NewsGo.

Sicilia - assolto l’imprenditore accusato di essersi appropriato dei biglietti dei musei : Era accusato di essersi appropriato dei soldi dei biglietti pagati dai visitatori dei principali musei della Sicilia. A cinque anni dall’arresto il tribunale di Civitavecchia ha assolto Gaetano Mercadante dall’accusa di appropriazione perché il fatto non sussiste. Una sentenza del 19 gennaio del 2018 dichiarata irrevocabile visto che né la procura generale, né la Regione Siciliana e il Comune di Taormina, parti civili, hanno proposto ...

Usa - Fb ha dato accesso a 4 big cinesi : 2.02 Facebook ha dato l'accesso ai dati personali di un numero imprecisaato di suoi utenti ad almeno quattro società cinesi, una delle quali nel mirino delle autorità americane come minaccia alla sicurezza. Lo riporta il New York Times, sottolineando che il social network ha siglato gli accordi di condivisione dei dati con 4 big cinesi nel 2010. Fra queste c'è Huawei, colosso delle apparecchiature per telecomunicazioni,sulla lista nera ...

La Fifa fa causa a Viagogo : concorrenza sleale per i biglietti dei Mondiali : La Fifa fa causa a Viagogo per i biglietti dei Mondiali in Russia: concorrenza sleale nella rivendita. L'articolo La Fifa fa causa a Viagogo: concorrenza sleale per i biglietti dei Mondiali è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

