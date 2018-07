I Bastardi di Pizzofalcone 2 | quando inizia | trama e cast | le anticipazioni

superguidatv

: RT @SuperGuidaTV: I Bastardi di Pizzofalcone 2: ecco quando inizia, trama e cast: le anticipazioni #IBastardidiPizzofalcone2 #alessandrogas… - hatena56 : RT @SuperGuidaTV: I Bastardi di Pizzofalcone 2: ecco quando inizia, trama e cast: le anticipazioni #IBastardidiPizzofalcone2 #alessandrogas… - SuperGuidaTV : I Bastardi di Pizzofalcone 2: ecco quando inizia, trama e cast: le anticipazioni #IBastardidiPizzofalcone2… - Cenerentola_94 : @LaStefy92 @MasterAb88 @Unstoppable__94 @gabrirz1 @ZeusMega @vituzzo25 @ByeByeNali @phyl_gx @Tvottiano @CIAfra73… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Idi? Siamo in grado di dirvi quand’è che inizierà la messa in onda dell’amatissima fiction Rai con Alessandro Gassman e Carolina Crescentini, ma anche tutte le news su. Nel frattempo, in attesa che finiscano i lunghi e caldi mesi estivi, i telespettatori possono vedere la replica delle prime puntate della serie su Rai 1 ogni domenica sera.di2 Le riprese de Idi2 sonote lo scorso marzo. Alcuni fan della fiction Rai hanno infatti segnalato di aver visto la troupe e alcuni attori in primis a Sorrento e poi nel centro storico napoletano. Sembra inoltre che la fiction sia stata girata perfino in via Monte di Dio. La lavorazione e avvenuta in tempi record e dopo l’estate la fiction tornerà sul piccolo schermo. Secondo i palinsesti di Rai 1, infatti, i ...