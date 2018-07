Huawei Mate 10 Pro inizia a ricevere la modalità notturna dei P20

Huawei Mate 10 Lite no brand inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei Mate 10 Lite no brand dual SIM ha iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento ad Android 8.0 Oreo e alla EMUI 8.0 in Italia. L'articolo Huawei Mate 10 Lite no brand inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

La Turbo GPU arriva su Huawei P20 - P20 Pro e serie Mate 10 : La funzione Turbo GPU arriva su Huawei P20, P20 Pro e serie Mate 10: Al via i test con la distribuzione della beta per la EMUI 8.1 Cos'è e come funziona la Turbo GPU di Huawei-Honor? Huawei è pronta ad aggiornare tanti smartphone con la EMUI 8.1 che oltre a portare una ventata di novità importanti

Al via il GPU Turbo sui Huawei Mate 10 : aggiornamento avviato : Non si è fatto attendere l'aggiornamento contenente il GPU Turbo a bordo della gamma Huawei Mate 10. Il presidente della linea dedicata alla fascia mobile, He Gang, ha appena annunciato l'arrivo della tecnologia per la serie appena menzionata, a distanza di alcune ore dalla condivisione della roadmap che vedrà protagonista proprio questo upgrade nell'ambito dei vari prodotti marchiati Huawei e Honor (se volete consultarla, atterrate su questa

GPU Turbo sbarca sui modelli della serie Huawei Mate 10 : Grazie a GPU Turbo anche i possessori di Huawei Mate 10 Lite potranno giocare senza problemi, beneficiando di un aumento del frame rate fino al 77%

Appuntamento con Oreo su Huawei Mate 10 Lite oggi 28 giugno : In Italia notifiche partite : oggi 28 giugno è il giorno di Oreo su Huawei Mate 10 Lite. In Italia, il rilascio di Android 8.0 per il modello no brand del dispositivo è appena partito con somma gioia di chi detiene il device entro i nostri confini. Di seguito sono elencati tutti i dettagli in nostro possesso in questa prima fase di rilascio. Dell'avvio della distribuzione di Oreo su Huawei Mate 10 Litre avevamo già parlato nella giornata di ieri, in riferimento alla

Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android 8.0 Oreo - a partire dalla Germania : Completata la fase di beta test, Huawei Mate 10 Lite e Huawei P10 Lite iniziano a ricevere la versione stabile di Android 8.0 Oreo, con l'interfaccia EUMI 8.0.

Huawei Mate 10 Lite e P10 Lite ricevono Android Oreo - a partire dalla Germania : Completata la fase di beta test, Huawei Mate 10 Lite e Huawei P10 Lite iniziano a ricevere la versione stabile di Android 8.0 Oreo, con l'interfaccia EUMI 8.0.

Incredibile ma vero - Oreo su Huawei P10 Lite in rilascio in Europa oggi 27 giugno (pure su Mate 10 Lite) : Splendida notizia per chi attende Oreo su Huawei P10 Lite ma pure su Mate 10 Lite. Proprio al momento di questa pubblicazione di oggi 27 giugno, Android 8.0 è in rilascio in Germania, sia per coloro che hanno partecipato alla fase di beta test di maggio, sia per tutti quanti non hanno aderito ad alcuna fase sperimentale. Un segnale inequivocabile per il roll-out nostrano che potrebbe partire anche nel giro di pochissime ore. Ecco le prime

Portatore del Face Unlock su Huawei Mate 10 l'ultimo aggiornamento per no brand Italia : Non bisogna più aspettare per l'arrivo del Face Unlock a bordo di Huawei Mate 9: l'ultimo aggiornamento, concretizzatosi nella serie firmware 'MHA-L29 8.0.0.368 (C432)' e da poco rilasciato per i modelli no brand Italia, ha messo gli utenti nelle condizioni di provare lo sblocco facciale del proprio dispositivo. Tra le novità riscontrate, oltre che all'attesissimo Face Unlock, anche la patch di sicurezza aggiornata al 1 maggio (la penultima

Huawei Mate 9 inizia a ricevere il Face Unlock anche in Italia : Huawei Mate 9 inizia ad aggiornarsi anche in Italia ricevendo una nuova versione del firmware EMUI e introducendo la funzionalità di sblocco col sorriso.

Svolta EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 Pro - novità anche per altri device Honor e Huawei? : Giunge proprio in queste ore la notizia di un programma chiamato Closed Beta per Huawei Mate 10 Pro e Mate 10 (pur non essendo in commercio quest'ultima versione qui in Europa) per provare l'aggiornamento EMUI 8.1. Si tratta di una potenziale Svolta, che fa il paio con quanto vi ho riportato di recente a proposito dei vari P20, con cui abbiamo in qualche modo assistito ad un'apertura tutto sommato inaspettata da parte del produttore asiatico

Al via il programma Open Beta di EMUI 8.1 per Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro : Huawei ha annunciato oggi l'avvio del programma di Beta testing desinato a portare EMUI 8.1, basata su Android 8.1 Oreo, disponibile per quattro modelli.

Il meglio del volantino MediaWorld : ribassato il prezzo Samsung Galaxy S8 Plus - Huawei P Smart e Mate 10 Lite : In partenza il prossimo volantino MediaWorld, di cui potrete approfittare a partire dal prossimo 22 giugno, e fino al 1 luglio, naturalmente compreso. Il claim è piuttosto chiaro: "0% TASSO ZERO D'ESTATE in 10, 20 e 25 rate" (fissando a 0 il tasso sui finanziamenti dai 299 euro in poi), con tanti sconti associati che vedono tagliato il prezzo di svariati prodotti high-tech. Partiamo dall'ultima pagina (potete sfogliare voi stessi il volantino