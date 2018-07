Honda Super Cub C125 | lo scooter più venduto al mondo arriva anche in Italia

Honda Super Cub - il mito sbarca anche in Italia : L'Honda Super Cub - il veicolo a motore più venduto al mondo - arriva finalmente anche in Italia, mantenendo tutte le caratteristiche di facilità e resistenza che lo hanno reso famoso nel mondo. la storia - Il primo Super Cub C100 fu lanciato nel 1958, in occasione del 10°anniversario di Honda. Progettato da Soichiro Honda e da Takeo Fujisawa, suo socio in affari di lunga data, aveva ...