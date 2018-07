«Ho vissuto per anni recluso in camera» | le nostre storie dedicate alla salute mentale

Salvo Sottile a DM : «Prima dell’alba torna con uno speciale in prime time. Con la Bignardi a Rai 3 ho vissuto un periodo infelice» : Salvo Sottile Quello della notte. Salvo Sottile torna a raccontare cosa accade in Italia (e un po’ all’estero) con Prima dell’alba. Nella prossima stagione tv, il giornalista siciliano – confermato alla guida di Mi manda Raitre – proporrà sulla terza rete del servizio pubblico una nuova stagione del suo programma di inchieste notturne, che per l’occasione godrà di una speciale vetrina in prime time per una ...

"Ho vissuto per trent'anni su un'isola deserta - ora mi rispediscono nella civiltà. Ma io voglio morire qui" : Nel 1989 Masafumi Nagasaki ha lasciato tutto quello che aveva per andare a vivere in solitudine, circondato dalla natura. Come meta ha scelto una delle isole più remote dell'arcipelago delle Yaeyama, in Giappone: un luogo paradisiaco, talmente fuorimano e circondato da spaventose correnti da non essere raggiunto neanche dai pescatori. Lì ha vissuto per trent'anni. Ora che di anni ne ha 82 e la sua salute comincia a fare i capricci, ...

Perché in Battlefield 5 il single player è sopravvissuto : Battlefield 5 includerà una vera e propria modalità single player e la notizia è stata confermata direttamente dagli sviluppatori del gioco. Il titolo, la cui data di uscita è fissata per il 19 ottobre per Xbox One, PS4 e PC, prenderà un'altra strada rispetto a molti altri franchise, che invece continuano ad allontanarsi dalla classica campagna per giocatore singolo. Il single player in Battlefield 5 Battlefield invece è sempre stata una serie ...

Pd verso la conta : non c'è accordo sull'assemblea di domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto alle sue spalle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

Pd in fiamme : non c'è accordo sull'assemblea di domani. Arringa di Renzi in apertura : contro i big che hanno vissuto alle sue spalle... : Alla fine non è passata la proposta di eliminare le beghe interne dalla discussione dell'assemblea nazionale del Pd per concentrarsi solo sul quadro politico, che vede avvicinarsi un governo gialloverde. Non c'è accordo nel Pd. E domani all'hotel Ergife di Roma potrebbe andare in scena l'ennesima conta interna, a rischio deflagrazione per il futuro dei Dem, malconci dopo le elezioni di marzo.Matteo Renzi, che con altri big come ...

Biondo presenta Strip Club - nuovo inedito sul suo vissuto scelto per il serale (testo) : Biondo presenta Strip Club ad Amici di Maria De Filippi. Il giovane artista, balzato agli onori della cronaca per l'utilizzo dell'autotune, ha portato un nuovo inedito sul palco della quarta puntata del programma, nella quale ha raggiunto la terza fase di gara. Il brano va quindi ad aggiungersi ai tanti altri che ha portato nel corso del pomeridiano ma anche del serale come Roof Garden o l'ormai conosciutissima Déja Vu. Nella nuova canzone, ...

Tragedia sulle Alpi - un sopravvissuto : 'ho lottato per non addormentarmi' : Tommaso Piccioli, 49 anni, sci-Alpinista esperto, architetto, ha resistito nella bufera un giorno e una notte. Aperta un'inchiesta senza ipotesi di reato -

Dramma sulle Alpi - il racconto di un sopravvissuto : “Sono rimasto sveglio per non morire” : Si aggrava ancora il bilancio delle vittime della tragedia avvenuta sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d'...

Sopravvissuto - sveglio per non morire : ANSA, - MILANO, 1 MAG - "Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale": Tommaso Piccioli è uno dei partecipanti alla spedizione finita in tragedia sulle alpi svizzere nella haute Chamonix-Zermatt, ...

"Sono vivo grazie alla mia esperienza". Le prime parole dell'unico sopravvissuto alla tragedia sulle Alpi svizzere : "Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall'ospedale". Tommaso Piccioli è uno dei partecipanti alla spedizione finita in tragedia sulle Alpi svizzere nella haute route Chamonix-Zermatt, dove sono morti 5 italiani, inclusi i suoi tre amici di Bolzano. Dice solo questo all'ANSA, che lo ha contattato al telefono. alla famiglia ha telefonato ieri. "Mi ha detto 'sto bene' - racconta il papà Stefano, anche lui architetto -. Sono ...

Spedizione finita in tragedia sulle Alpi svizzere - superstite : “Sono sopravvissuto grazie all’esperienza” : Tommaso Piccioli è stato uno dei partecipanti alla Spedizione sulle Alpi svizzere finita in tragedia, nella quale sono morti 5 italiani. All’ANSA, che lo ha contattato al telefono, ha assicurato: “Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall’ospedale“. “Mi ha detto ‘sto bene’. Sono all’ospedale. E’ successa una cosa gravissima e sono sopravvissuto grazie alla mia esperienza,” ha raccontato il ...