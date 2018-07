Ho assistito a una seduta spiritica e ve la racconto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 luglio 2018) Se pensate che malocchio, riti voodoo o legami d’amore siano robe superate o comunque destinate a gente low profile vi sbagliate di grosso. Ai Parioli, emblema della Roma benestante (e aristocratica), c’è una grossa lista d’attesa per avere un incontro con il misterioso L’Eresiarca. Si dice che sia un giovane rampollo di una nobile famiglia marchigiana diventato medium dopo un tragico evento della sua prima infanzia. Lui non conferma e non smentisce. La maggior parte dei suoi clienti sono donne facoltose e, per la serie “anche le ricche sono racchie”, ricorrono al medium per far cadere nella rete dell’amore un lui che non se le fila. E qui non parliamo di bucare una bambola con qualche spillo o di mettere i suoi capelli in un sacchettino, ma di evocare entità astratte (anche di milioni di anni) con una vera e propria. Io, che sono scettica per natura, hoa una ...