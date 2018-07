Harry e Meghan | a Dublino il loro primo viaggio ufficiale

MEGHAN MARKLE/ Nuova gaffe con la Regina Elisabetta : tende la mano al Principe Harry e.... : MEGHAN MARKLE, Nuova gaffe sotto gli occhi della Regina Elisabetta: durante un evento pubblico, tende la mano al Principe Harry che, per evitare problemi, reagisce così.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:04:00 GMT)

Meghan Markle - i baci appassionati che non potrà più dare a Harry : Meghan Markle abbraccia e bacia appassionatamente Harry alla partita di polo. Le foto che circolano sul web in realtà risalgono allo scorso anno quando Meghan era solamente la ragazza “non ufficiale” del Principe. Ora che è la Duchessa del Sussex, membro a tutti gli effetti della Famiglia Reale inglese dopo il matrimonio con Harry, non le è più permesso mostrare i suoi sentimenti in pubblico, meno che mai scambiare effusioni di ...

Perché Harry e Meghan Markle non si tengono per mano davanti alla regina : Harry e Meghan Markle alla prima uscita da coppia avevano sorpreso tutti: in jeans e mano nella mano (agli Invictus Games di Toronto). Poco meno di un anno dopo, con in mezzo un royal wedding che li ha resi marito e moglie, il duca e la duchessa del Sussex hanno dovuto rivedere il loro apparire in pubblico. Nel corso dell’ultimo evento ufficiale, infatti, i due non si sono mai tenuti per mano. E il motivo è semplice: ad accompagnarli, ...

MEGHAN MARKLE/ Tutti pazzi per gli zigomi della moglie del Principe Harry : svelato il suo segreto : MEGHAN MARKLE sempre più icona di stile: oltre al look, le donne di tutto il mondo, vogliono anche i suoi zigomi. La moglie del Principe Harry svela il suo segreto.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:24:00 GMT)

Meghan Markle/ Dall’ex di Harry che segue le sue orme alla sorellastra chiamata dal GF : le ultime news : Meghan Markle, le ultime notizie reali: tra l’ex del Principe Harry che segue le sue orme alla sorellastra chiamata dal Grande Fratello Vip UK, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:42:00 GMT)

L'ex del Principe Harry come Meghan : reciterà in tv : Nella vita del Principe Harry c'è un'altra attrice. Si tratta della sua ex fidanzata, Cressida Bonas , che ha avuto una relazione con lui dal 2012 al 2014. Dopo che Meghan Markle ha abbandonato la sua ...

Quando Meghan era sexy (prima di Harry) : È proprio il caso di dirlo: Meghan Markle ha avuto una vita – e un look – precedente. Non c’è bisogno di credere nella reincarnazione, è sufficiente scorrere le immagini che la immortalano sui red carpet più glamour – tra il 2011 e il 2016, da Los Angeles a Londra – per avvalorare la tesi di un’altra vita e individuare uno stile pre-Harry fatto di miniabiti e scollature, pantaloni in pelle, sandali sexy e ...

E Meghan Markle fa il tifo per Harry al torneo di polo : Un vestito chiaro, appena sotto il ginocchio, e il sorriso nascosto da un cappello a tesa larga. Meghan Markle, all’Audi polo Challenge 2018, è sembrata una tifosa qualunque, pronta a fronteggiare la calura estiva per applaudire il marito. L’abito era semplice, i sandali legati alla caviglia, gli occhiali scuri. LEGGI ANCHEWilliam e Harry ricordano mamma Diana, che avrebbe compiuto 57 anni La Duchessa di Sussex è arrivata ad Ascot nel pomeriggio ...

Meghan Markle - nuova gaffe?/ Cerca la mano di Harry in pubblico : il protocollo la boccia ma i fan impazziscono : Meghan Markle, nuova gaffe in pubblico? La duchessa Cerca la mano del Principe Harry: il protocollo la boccia ma i fan impazziscono per lei, ecco le ultime.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Royal Family - Meghan ci ricasca : alla cerimonia con la regina infrange l’etichetta - ma Harry la “salva”. Ecco cosa è successo : Meghan Markle scivola, di nuovo, sull’etichetta reale, il rigido protocollo di regole che i membri della Royal Family devono rispettare. A una cerimonia ufficiale con la regina Elisabetta, a Buckingham Palace, la duchessa di Sussex ha tentato di prendere la mano del marito. Il principe Harry, con una certa abilità, ha “recuperato” la situazione battendosi le mani. L'articolo Royal Family, Meghan ci ricasca: alla cerimonia con ...

“Tutte come lei - boom di richieste”. Effetto Meghan Markle : l’ultima ossessione (e il costo). E la moglie di Harry ‘colpisce ancora’ : È il nuovo mito, il modello da imitare. E, dove è possibile, copiare. Parliamo di Meghan Markle, l’ex attrice di Suits che è riuscita a conquistare (e sposare) quello che era considerato lo scapolo d’oro, il ribelle della famiglia reale che davano tutti per single a vita. E invece con lei, 36 anni, americana, divorziata e donna di spettacolo, è stato amore a prima vista e, tempo un annetto, si ritrova moglie del secondogenito ...

Meghan Markle rompe di nuovo il protocollo per amore di Harry (ma i fan la difendono) : Durante un evento formale, Meghan Markle ha provato a stringere la mano del consorte: un gesto che, ancora una volta, sembra aver rotto il protocollo reale. La duchessa di Cambridge era in compagnia di Harry a Buckingham Palace, per assistere a all'evento denominato Queen's Young Leaders Awards.Le riprese della cerimonia mostrano Meghan tendere la mano in direzione del marito: un gesto che secondo gli esperti di etichetta andrebbe evitato, ...

I vestiti nuovi del principe Harry. Anche questo è l’«effetto Meghan» : Rumors recenti paragonano il principe Harry a Kanye West: pare che Sua Altezza si occupi personalmente dello styling della sua signora, poco avvezza al protocollo reale in fatto di abbigliamento e che si rechi ai design meeting da Stella McCartney, al lavoro su nuovi outfit della Duchessa di Sussex. Si dice che lui stia prendendo, di fatto, il posto dell’amica e stylist storica di Meghan, Jessica Mulroney e che gli venga naturale elargire ...

MEGHAN MARKLE/ Star a Buckingham Palace e compagna inseparabile di Harry e della Regina Elisabetta : MEGHAN MARKLE sempre più Star a Buckingham Palace: la Duchessa del Sussex inseparabile dal Principe Harry e dalla Regina Elisabetta agli eventi pubblici. MEGHAN MARKLE è sempre più la protagonista indiscussa di Buckingham Palace. La moglie del Principe Harry, dallo scorso 19 maggio, continua a rubare la scena a Kate Middleton conquistando non solo l’affetto dei sudditi inglesi, ma anche della Regina Elisabetta.