Hamilton tra Formula 1 e calcio | ' Se l' Inghilterra va in finale | sarò a Mosca'

Formula 1 - GP Austria. Hamilton : 'Ora dovremo parlare di affidabilità e strategie' : "Mi sento bene, è andata come è andata e non posso farci nulla, l'unica cosa che possiamo fare è raccogliere le forze e cercare di analizzare la macchina e capire il problema". Questo è stato il primo ...

E' in corso il GP d'Austria l'ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Segui la diretta dalle 15.10: tempi, risultati e classifiche.

Tutti puntavano su Hamilton o Vettel e invece è stato Valtteri Bottas a conquistare la pole nel GP d'Austria, la prima della stagione, la quinta in carriera e la seconda al Red Bull Ring, dopo quella dello scorso anno. Il primo run del finlandese della Mercedes nel Q3 è stato perfetto, a mezzo secondo dai […]

Formula 1 - GP Austria. Hamilton : 'La stagione di Vettel? Sono concentrato su di me' : "Non mi Sono messo seduto ad analizzare quello che ho fatto io e quello che ha fatto Vettel. Quello che vi posso dire è che ci Sono stati dei weekend in cui Sono stato molto forte e in un paio in cui ...

F1 - Hamilton analizza le differenze con Vettel : “sono concentrato su me stesso - ma lui ha commesso degli errori” : Il pilota della Mercedes ha parlato di ciò che lo diversifica da Vettel in questo Mondiale, esprimendo il proprio parere a riguardo Nonostante siano passate poche ore dalla conclusione della gara al Paul Ricard, la Formula 1 si prepara a vivere un nuovo emozionante appuntamento in calendario, il nono di questo pazzesco Mondiale. I team e i piloti si trasferiscono al Red Bull Ring, dove nel week-end andrà in scena il Gp d’Austria, ...

F1 - Hamilton ha firmato il rinnovo con la Mercedes : tutti i dettagli di un contratto davvero faraonico : A breve verrà ufficializzato il rinnovo di Hamilton con la Mercedes, il pilota britannico guadagnerà 90 milioni di dollari nei prossimi due anni La trattativa per il rinnovo di Lewis Hamilton è ormai conclusa, la Mercedes ha accettato tutte le richieste del pilota britannico e adesso è pronta ad ufficializzare il tutto. Photo4 / LaPresse Dopo mesi di tira e molla, finalmente le parti hanno trovato un’intesa, con il campione del mondo che ...

F1 - GP Austria 2018 : la sottile differenza tra Mercedes e Ferrari. Hamilton - quando è favorito - vince sempre. Vettel… : Lewis Hamilton si è ripreso la vetta del Mondiale di F1 grazie alla vittoria nel GP di Francia. Ci si attendeva una Mercedes dominante, come a Barcellona, e così è stato, aiutata dall’incidente in partenza tra Sebastian Vettel e Valtteri Bottas che ha agevolato il compito del campione del mondo in carica. La Ferrari è costretta a leccarsi le ferite, e riflettere sui propri errori. Un copione già visto quest’anno. La stagione 2018 di ...

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...

F1 – Champagne e trofei un po’ strani - Hamilton si gode la vittoria : le emozioni del podio del Gp di Francia [GALLERY] : Tutte le emozioni del podio del Gp di Francia, dove a catturare l’attenzione è stato il particolare trofeo consegnato ai tre piloti Lewis Hamilton vince il Gp di Francia e torna in testa al mondiale di Formula 1, superando Vettel in classifica. Il britannico campione del mondo domina incontrastato dal primo giro, sfruttando anche l’incidente al via tra Vettel e il compagno di squadra Valtteri Bottas, costretti a ripartire dalle ...

Grazie al tempo di 1m30.029s ottenuto su pneumatici ultrasoft, Lewis Hamilton ha conquistato la pole del GP di Francia. Il pilota Mercedes ha ricevuto il Pirelli pole Position Award da Simon Yates, ciclista britannico che prima delle qualifiche ha completato un giro cronometrato del Paul Ricard su pneumatici tubolari Pirelli P Zero Velo con cui […]

Grazie al tempo di 1m30.029s ottenuto su pneumatici ultrasoft, Lewis Hamilton ha conquistato la pole del GP di Francia. Il pilota Mercedes ha ricevuto il Pirelli Pole Position Award da Simon Yates, ciclista britannico che prima delle qualifiche ha completato un giro cronometrato del Paul Ricard su pneumatici tubolari Pirelli P Zero Velo con cui […]

F1 - i piloti bocciano il tracciato del Paul Ricard : Ricciardo ed Hamilton alquanto… confusi in pista : I piloti non sono convinti della conformazione del tracciato transalpino, storcendo il naso soprattutto per la chicane che spezza in due il rettilineo del Mistral Il circuito del Paul Ricard non convince i piloti di Formula 1, lamentatisi per la conformazione del tracciato, che potrebbe non favorire lo spettacolo in pista. Photo4 / LaPresse Il disegno del circuito, però, non potrà essere cambiato per questa edizione del Gran Premio, perché ormai ...

F1 - si rinnova la sfida tra Hamilton e Vettel in Francia : i bookmakers vedono favorito il britannico : I bookmakers premiano la Mercedes in vista del Gp di Francia, la quota di un Hamilton vincente al Paul Ricard è più bassa rispetto a quella di Vettel Solo un punto di differenza in classifica mondiale tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, con il ferrarista che però ha vinto tre gare da inizio stagione, mentre il pilota Mercedes per ora è a due. In Francia proseguirà il testa a testa, che rimbalza, fa sapere Agipronews, anche nelle offerte di ...

F1 – Hamilton - il misterioso rinnovo e il Gp di Francia : “non ci sono trattative in corso - ma…” : Lewis Hamilton pronto per il weekend francese: le parole del britannico della Mercedes alla vigilia del Gp sul circuito di Paul Ricard Tutto pronto sul circuito di Paul Ricard per l’ottava gara della stagione 2018 di F1. I piloti delle quattro ruote tornano in Francia dopo 10 anni, per quello che si prospetta un fine settimana da urlo. Occhi puntati, nel giovedì dedicato alla stampa, in particolar modo sui piloti di casa, Ocon, Gasly e ...