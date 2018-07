Hair look firmati ghd alla settimana dell’Alta Moda di Parigi GALLERY

sportfair

(Di giovedì 5 luglio 2018) ghd firma glidel fashion show di Peter Dundasdighd ha firmato glidel fashion show di Peter Dundas di questa mattinadi. Eugene Souleiman,stylist di fama internazionale e ambassador nei backstagepiù importanti per il brand leader ditool, ha ideato e realizzato le acconciature ultrafemminili che hanno accompagnato le creazionidella collezione 2019 di Peter Dundas D5. Ispirato alle muse degli Anni ’90 – tra musica e party – ma risultando al tempo stesso estremamente contemporaneo, lo styling gioca con le lunghezze su chiome fluide e morbide portate su un lato, volume alle radici per tagli medi e grintosi, interpretando la bellezza di ciascuna modella, enfatizzandone le diversità, in perfetto mood Peter Dundas. Unsempre “glam”, che risulta però ...