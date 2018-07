Guerra commerciale | Merkel | ' così si rischia crisi finanziaria globale' E FMI taglia

Borse europee aprono poco mosse in attesa di evoluzione Guerra commerciale : In un intervento al Parlamento, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha avvertito che una guerra commerciale tra Stati Uniti e il resto del mondo potrebbe provocare una crisi finanziaria globale. E ...

Guerra commerciale - Pechino in difficoltà nel sostituire il made in Usa : Ciò dovrebbe far aumentare la domanda interna del paese verso prodotti di fabbricazione Usa e rimettere in moto così l'economia americana, facendo aumentare il lavoro, tramite la creazione di nuovi ...

Guerra commerciale - stop Cina a vendite Micron. Titolo -5% zavorra hi-tech e Nasdaq - -0 - 86% - : Effetto Micron Technology sul Nasdaq. Il sell off è scattato sul Titolo e sui tecnologici dopo la decisione di un tribunale cinese di vietare temporaneamente le vendite di chip dell'azienda americana, ...

Forex e Guerra commerciale - scivolone dello yuan fino a minimo da 2017 : scivolone dello yuan, in attesa dello schiaffo commerciale Usa, che dovrebbe avvenire il prossimo 6 luglio, quando i dazi doganali sulle importazioni dalla Cina prenderanno ufficialmente il via.

Il grafico che spiega chi ha più da perdere da una Guerra commerciale con gli Usa : Chi ha più da perdere da una guerra commerciale con gli Stati Uniti di Donald Trump? Cina o Germania? E l'Italia che cosa rischia? Ecco un grafico che spiega cosa potrebbe accadere in caso di “trade war”...

Guerra commerciale : Si può dire che una Guerra commerciale tra Unione europea e Stati Uniti sia ormai iniziata? Le contromisure adottate da Bruxelles il 20 giugno scorso, in risposta all’aumento dei dazi imposti da Washington sulle importazioni dall’Europa di acciaio e alluminio, non porteranno forse a una nuova ondata

Di Maio rompe tabù dazi - Italia entra in Guerra commerciale : Le due iniziative sono anche le più costose del programma di governo e il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha cercato in più occasioni di dare prova di realismo. Nel 2018 si può pensare solo ed ...

Guerra commerciale mette un freno alla crescita Usa : Lo riferisce la Reteurs secondo cui i due hanno analizzato l'impatto di una Guerra commerciale sull'economia degli Stati Uniti sulla base del modello macroeconomico di equilibrio su larga scala della ...

Guerra commerciale - Marchionne : 'Dazi non solo fine del mondo - politicamente capisco Trump' : I dazi doganali di Donald Trump? Un'apertura verso la carrellata di tariffe punitive che il presidente americano sta annunciando - tra l'altro nelle ultime ore Trump ha anche preannunciato l'arrivo ...

Guerra commerciale? Ecco perché conviene comunque investire negli USA : Ogni rovesciamento di fronte, quindi, avrebbe un "modesto impatto" sull'economia, hanno detto gli economisti della banca. Apri un conto demo GRATUITO e illimitato su IQOption In altri termini, ...

Cina : Trump indica possibile frenata per Guerra commerciale : "Abbiamo la migliore tecnologia al mondo e vengono a rubarcela", ha detto Trump. "Dobbiamo proteggerla ma questo può essere fatto attraverso il Cfius", ha aggiunto, riferendosi al Committee on ...

Per Bostic - Fed - Guerra commerciale allontana quarto rialzo : "Più progredisce in questo modo controverso, più sono indotto a sentire rischi al ribasso per l'economia Usa in generale", ha spiegato, riferendosi alla guerra commerciale innescata dal presidente ...

Guerra commerciale - Trump in un tweet : 'non ci vorrà molto per dazi su auto Ue' : Un nuovo tweet di Donald Trump alimenta ulteriormente i timori sull'escalation della Guerra commerciale.

Guerra commerciale - Navarro smentisce Mnuchin. Su -500 punti Dow Jones : 'mercati esagerati' : Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca, ha smentito le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali anche a qualsiasi società ...