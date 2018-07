quattroruote

: Gruppo PSA - Con Inria un OpenLab per l'intelligenza artificiale - dinoadduci : Gruppo PSA - Con Inria un OpenLab per l'intelligenza artificiale - EnricoGiannell1 : RT @quattroruote: Il gruppo #PSA e l'Inria, l'Istituto francese per la ricerca informatica, hanno creato un OpenLab per lo sviluppo di nuov… - quattroruote : Il gruppo #PSA e l'Inria, l'Istituto francese per la ricerca informatica, hanno creato un OpenLab per lo sviluppo d… -

(Di giovedì 5 luglio 2018) IlPSA ha annunciato di aver dato vita a uninsieme all', l'Istituto nazionale per la ricerca nell'informatica e nell'automazione, per esplorare nuove applicazioni dell'. Il centro di ricerca si occuperà dello sviluppo di algoritmi destinati non solo alle future automobili connesse e ai sistemi di guida autonoma ma anche al miglioramento dell'efficienza produttiva delle fabbriche dele dei processi di design dei nuovi modelli.predittiva. Lavorando in sinergia con il Prairie Institute, fondato dalla PSA insieme a partner come Amazon, Google, Facebook e Microsoft, l'progetterà e svilupperà nuovi sistemi predittivi che permetteranno di gestire al meglio gli intervalli di manutenzione e di migliorare, in maniera totalmente automatizzata, i powertrain e la modellazione di ecosistemi estremamente complessi. Alcune ...