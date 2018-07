Gros-Pietro - farei polizza a Ronaldo : ANSA, - TORINO, 5 LUG - "Non sono un appassionato di calcio, ma una polizza a Ronaldo la farei subito". Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, risponde con una battuta ai ...

Gros-Pietro - nasce polo assicurativo : ANSA, - TORINO, 20 GIU - "Puntiamo a diventare uno dei maggiori operatori italiani delle assicurazioni a protezione delle persone, delle famiglie e dei beni che possiedono". Lo ha annunciato Gian ...

Intesa Sp - Gros-Pietro : obiettivo essere grande polo assicurativo : Torino, 20 giu. , askanews, 'Oggi è una giornata importante per il paese. Lanciamo un'iniziativa, gia' annunciata nel nostro piano di impresa 2018-2021, con la quale vogliamo diventare uno maggiori ...

Gros Pietro vicepresidente vicario Messina benedice Poloni al Casl Saccomanni fra i vice di Patuelli : Gian Maria Gros Pietro, presidente di Banca Intesa, è il nuovo vice presidente vicario dell’Abi, l’associazione bancaria italiana che ha appena riconfermato Antonio Patuelli a presidente della Confindustria del credito nazionale. Entra nella squadra delle quattro vicepresidenze del Comitato esecutivo anche Fabrizio Saccomanni Segui su affaritaliani.it

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da crisi (2) : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – A chi gli chiedeva, poi, cosa ne pensasse sulla recente decisione dell’Ecofin di approvare il pacchetto banche che prevede misure volte a contenere il rischio, ma non a condividerlo, il numero uno di Ca’ de Sass risponde: “Il processo di costruzione è in corso e quindi anche il progetto è soggetto a delle modifiche”. Ed è per questo che “l’Italia deve essere parte attiva ...

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da crisi (2) : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – A chi gli chiedeva, poi, cosa ne pensasse sulla recente decisione dell’Ecofin di approvare il pacchetto banche che prevede misure volte a contenere il rischio, ma non a condividerlo, il numero uno di Ca’ de Sass risponde: “Il processo di costruzione è in corso e quindi anche il progetto è soggetto a delle modifiche”. Ed è per questo che “l’Italia deve essere parte attiva ...

Ue : Gros-Pietro - uscita da euro molto negativa per Italia : Milano, 30 mag. (AdnKronos) - L'uscita dell'Italia dall'euro "non sarebbe una buona cosa per il Paese e penso quindi che non si verificherà". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione della nona edizione del censimento 'I luoghi del cuore-Fai'

Governo : Gros-Pietro - certo che Mattarella condurrà Italia fuori da crisi : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – “Noi non siamo preoccupati. Siamo convinti, e io personalmente in particolare, che il presidente della Repubblica Mattarella sappia condurre ad una conclusione che assicuri all’Italia il Governo che in questo momento è necessario”. Così il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione della nona edizione del censimento ‘I luoghi del ...

Ue : Gros-Pietro - uscita da euro molto negativa per Italia : Milano, 30 mag. (AdnKronos) – L’uscita dell’Italia dall’euro “non sarebbe una buona cosa per il Paese e penso quindi che non si verificherà”. Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, a margine della presentazione della nona edizione del censimento ‘I luoghi del cuore-Fai’, che si è tenuta stamattina a Milano. “La mia opinione -spiega Gros-Pietro- è che sarebbe un ...