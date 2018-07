Grillo | «Vaccini | l’obbligo cambierà Io incinta | farò vaccinare mio figlio» - Il video

Grillo : «Vaccini a scuola - l’obbligo cambierà : presto una proposta in Aula» - Il video : L’annuncio della ministra della Salute, Giulia Grillo, nella conferenza stampa per il prossimo anno scolastico. «Si agirà in modo celere per risolvere la questione»

Raddoppiati i casi di morbillo in Gb : i medici inglesi accusano Lega e 5Stelle Vaccini - Grillo : «Sull'obbligo si cambia» : La malattia «importata» dai visitatori che sono stati nel nostro Paese dove è diffusa a causa delle scarse vaccinazioni. La stampa inglese accusa Lega e 5 Stelle

Vaccini - Grillo : "Autocertificazione per entrare a scuola" : "I bambini che frequentano la scuola dell'obbligo che non sono al primo anno sostanzialmente non devono fare nulla. Mentre per quanto riguarda la prima iscrizione devono autocertificare che si sono vaccinati. Il termine del 10 luglio non diventa un termine perentorio". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, durante la conferenza stampa sul tema delle vaccinazioni che si è svolta questa mattina a Roma e ...

Vaccini - a scuola con l'autocertificazione. La ministra Grillo : "Sono incinta - li farò a mio figlio : presto una legge" : La ministra annuncia l'iniziativa parlamentare per cancellare il decreto precedente. Burioni: "Ma legge Lorenzin funziona"

Vaccini - l’annuncio del ministro della Salute Giulia Grillo : “Aspetto un bambino e lo farò vaccinare” : E’ in attesa di un figlio e lo farà vaccinare. A rivelare la propria maternità è il ministro della Salute, Giulia Grillo, rispondendo ad una domanda in occasione di una conferenza stampa al dicastero sul tema delle vaccinazioni obbligatorie in vista dell’apertura dell’anno scolastico 2018-2019. Grillo ha affermato di aspettare un bambino, sottolineando la propria intenzione di vaccinarlo: “Se tutto va bene tra qualche mese nascerà il mio ...

Vaccini - Ministro Grillo : “La circolare non tocca l’obbligatorietà. Per la scuola basta l’autocertificazione” : “La circolare non tocca l’obbligo, sarà un tema di discussione parlamentare“: lo precisa il Ministro della Salute, Giulia Grillo, in conferenza stampa con il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, Presso il Ministero della Salute. “Era necessario intervenire perché non era stata fatta l’anagrafe nazionale dei Vaccini, sulla quale abbiamo lavorato alacremente. A breve avremo il testo“. “Basterà ...

