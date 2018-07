Grillo tenta l' impossibile | nega il disastro

ilfoglio

: @DelNome @GiorgiaMeloni Giorgia è di destra, non grillina, come improvvisamente siete diventati tutti voi.Stiamo co… - AlexSanna8334 : @DelNome @GiorgiaMeloni Giorgia è di destra, non grillina, come improvvisamente siete diventati tutti voi.Stiamo co… - pelton2018 : @pelton2019 @pelton2020 @TommyBrain @pelton2013 @silvano73068906 @VoxPopuli2828 @fam_cristiana @oss_romano… - annamariaandalo : FICO COME GIUDA,TENTA DI FAR FALLIRE IL MERAVIGLIOSO MOVIMENTO LANCIATO DA BEPPE GRILLO E DAL GRANDE CASALEGGIO -

(Di giovedì 5 luglio 2018) Roma. “C’è pure chi dice che le buche non ci sono…”. Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, il nome di Beppenon l’ha fatto. Eppure sella lettera scritta via Facebook alla figlia morta il 7 maggio scorso sulla via Ostiense dopo una caduta in moto provocata quasi certamente dalle condizioni