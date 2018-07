Grillo | Sono incinta | vaccinerò mio figlio | faremo una legge sull' obbligo

Viccina - ministra Grillo : “Sono in attesa di un figlio e lo farò vaccinare. La legge Lorenzin sarà modificata da M5s-Lega” : Basterà l’autocertificazione per iscrivere i propri figli al prossimo anno scolastico 2018-19. Una dichiarazione sostitutiva delle vaccinazioni effettuate, da presentare alle scuole. Lo ha confermato la ministra della Salute Giulia Grillo, in conferenza stampa insieme al collega all’Istruzione Marco Bussetti, illustrando la circolare congiunta in merito all’obbligo vaccinale. Non sarà dunque necessario, come era previsto dalla precedente ...

Vaccini : botta e risposta tra Di Maio e Salvini. Grillo : "Sono fondamentali" : Le dichiarazioni di oggi di Salvini hanno sollevato un polverone. Il leader leghista ha definito "inutili" e "in alcuni casi dannosi" i 10 Vaccini attualmente previsti. A Salvini ha risposto Di Maio, ricordando gli impegni presi sottoscrivendo il contratto di Governo: "Il contratto parla chiarissimo: noi vogliamo rivedere il decreto Lorenzin ma nel senso semplicemente di poter assicurare comunque una tutela vaccinale alle persone e ...

Ambientalisti : è allarme agricolo I campi intorno sono contaminati Di Maio : "Grillo? Opinioni personali" : Giorni di grande incertezza per l'Ilva mentre gli Ambientalisti di Peacelink denunciano un nuovo caso di inquinamento. Inserita come tema nel contratto di Governo tra Lega e Cinque Stelle, il futuro dell'acciaieria non e' ancora chiaro. Prosecuzione dell'attivita' ma dando priorita' al risanamento ambientale; revisione dell'assetto della fabbrica Segui su affaritaliani.it

