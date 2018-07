Greenpeace | attivisti in azione a Roma contro plastica usa e getta

romadailynews

(Di giovedì 5 luglio 2018)dihanno montato questa mattina in pieno centro a, di fronte al Pantheon, una riproduzione a grandezza naturale di due balene alte rispettivamente 6 e 3 metri che emergono da un mare invaso da rifiuti inmonouso, per denunciare come i nostri mari, e le specie che in essi vivono, siano in grave pericolo a causa dell’uso smodato diusa ee dell’inquinamento che ne deriva. “Aziende come Coca Cola, San Benedetto, Ferrero, Nestle’, Haribo e Unilever continuano a fare enormi profitti grazie alla crescente produzione dimonouso, pur essendo perfettamente a conoscenza del fatto che e’ impossibile riciclarla tutta», dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile Campagna Inquinamento diItalia, “e’ necessario che i grandi marchi si assumano le proprie responsabilita’ di ...