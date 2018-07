Grande Fratello Vip 2018 Elisabetta Gregoraci non entra nella Casa | avrà un programma

Grande Fratello con Barbara D’Urso non si farà? Parla Berlusconi : Berlusconi sul GF: “Forse Barbara D’Urso ha esagerato” Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2018-2019, non è stata annunciata la nuova edizione della versione classica del Grande Fratello . Nell’ultima puntata di Domenica Live, andata in onda alla fine di maggio, la conduttrice Barbara D’Urso aveva fatto intendere che l’anno prossimo ci sarebbe stata la sedicesima edizione proponendo a Karina ...

Federica Lepanto del Grande Fratello single : è finita di nuovo con Gianfilippo : Grande Fratello , Federica Lepanto non è più fidanzata con Gianfilippo Lavuri Federica Lepanto , la vincitrice del Grande Fratello 14, è di nuovo single . La giovane ha annunciato sui suoi profili social che è finita la storia d’amore con il modello Gianfilippo Lavuri. Per la coppia si tratta della seconda rottura: già in passato si erano […] L'articolo Federica Lepanto del Grande Fratello single : è finita di nuovo con Gianfilippo ...

Malena : "Al Grande Fratello Vip 3 per dimostrare di poter stare in diversi ambienti" : Malena, la 35enne ex eletta all'Assemblea Nazionale del PD ed ex naufraga televisiva, si è recata presso la redazione del quotidiano milanese, Libero, al rientro dagli Stati Uniti, dove era impegnata in alcune produzioni internazionali, confessando di essere pronta per prendere parte alla prossima edizione del Grande Fratello Vip anche, se, al momento, non è stata contattata dalla produzione:prosegui la letturaMalena: "Al Grande Fratello ...